Von Tim Kegel

Sinsheim. Rund 7500 zusätzliche Fahrzeuge, verteilt auf Sinsheim und dessen Peripherie, am heutigen Heimspiel-Samstag der TSG Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg. Dazu die Sperrung der Neulandstraße als wichtigste Verkehrsachse zur "PreZero"-Arena. Mit einem eindringlichen Appell hatte die Polizei, wie bereits berichtet, am Donnerstag Stadionbesucher dazu aufgerufen, aufs Auto zu verzichten und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Vorkehrungen getroffen, damit es besser läuft, haben auch die Verkehrsplaner des Ordnungsamts: Zwar war die Verkehrsführung im Bereich Friedrich-, Schwarzwald-, Stromberg- und Steinsbergstraße am gestrigen Freitag noch dieselbe wie am Vortag. Laut Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer habe man jedoch am Freitagmorgen "die Kennzeichnungen optimiert" und auch an der Kreuzung von Dietmar-Hopp- und Neulandstraße "deutlich gemacht, wohin man fahren darf". Außerdem wurde ein Teil der Dietmar-Hopp-Straße zweispurig ausgelegt.

Blaue "Vorgabezeichen" mit Doppelpfeilen wiesen jetzt dort sowie am Übergang der Schwarzwald- in die Steinsbergstraße – in Richtung der Märkte "dm" und "Lidl" – genauer "und besser erkennbar" auf die abbiegende Vorfahrtsstraßenregelung hin. Eine Barke, die ein Einfahren aus der Strombergstraße aus Richtung der Neulandstraße verhindern sollte, war am Freitagnachmittag zur Seite geräumt, der Verkehr lief relativ flüssig. Hier war es in den Tagen zuvor zu gefährlichen Situationen im Gegenverkehr gekommen. Schleifer schloss nicht aus, dass man mit Kontrollen dagegen vorgehen werde. Man nehme die Situation ernst: Verkehrsplaner hätten sich "am Donnerstag und am Freitagmorgen zur Lagebesprechung getroffen". Eine nächste Runde tagt am Montag. Dann wird vor allem das Fußball-Wochenende Thema sein. "Wir sind weiter für Hinweise dankbar", sagte Schleifer in Richtung der Bevölkerung. Dass eine Sperrung des Schwimmbadwegs entlang des Ilvesbachs anstehe, sei "definitiv ein Gerücht", sagte Schleifer. Die Befürchtung war zuvor unter Nutzern des Sozialen Netzwerks Facebook kursiert.

Wiederholt riet Schleifer zur Nutzung von Bussen und Bahnen am Samstag, verwies auf die 700 Parkplätze rund ums Freibad und am Bahnhof von Sinsheim. Die Parkplätze P 12 bis P 15 am Stadion stünden zwar zur Verfügung. Allerdings seien diese nur von Steinsfurt aus zu erreichen.