Fußball oder Frisbee zu spielen, gehört für Simon Gärtner (Mitte) zur kirchlichen Jugendarbeit dazu. Der Jugenddiakon ist seit November im Dienst. In Sinsheim will er unter anderem die „SonderBar“ reaktivieren. Foto: Christian Laier

Von Christian Beck

Sinsheim/Waibstadt. "Viele Gemeinden haben das Problem, dass die Jugendarbeit zu kurz kommt", sagt Claus Gafner, Kirchengemeinderat in Sinsheim. Bereits vor vier Jahren beschlossen er und die weitere Räte deshalb, "dass wir für die Jugend ’was tun müssen". Für Sinsheim stand schnell fest: Eine halbe Personalstelle lässt sich über einen begrenzten Zeitraum aus dem eigenen Haushalt finanzieren. Nach einigen Rückschlägen wurde dann im vergangenen Jahr mit den Kirchengemeinden Waibstadt und Daisbach ein Kooperationspartner gefunden. Seit 1. November 2019 ist Jugenddiakon Simon Gärtner im Kraichgau. Und zwar über Gemeindegrenzen hinweg: In den evangelischen Gemeinden Sinsheim sowie in Waibstadt und Daisbach will er Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis Mitte 20 erreichen.

Vor rund drei Wochen gab es noch eine erfreuliche Nachricht: Die Arbeit des 25-Jährigen wird aus Mitteln der Badischen Landeskirche über das Programm "Kirchenkompass" mit 70.000 Euro gefördert. Damit haben die Kirchengemeinden Zeit gewonnen, einen tragfähigen Förderkreis aufzubauen. Im Gespräch mit der RNZ spricht Gärtner über das, was er mit den Jugendlichen vorhat, über seine Begeisterung für Jesus und erzählt, was es mit seinen langen Haaren auf sich hat.

Herr Gärtner, wer sich im Gottesdienst umschaut, sieht kaum Jugendliche und junge Erwachsene. Ist das für Sie eine Chance oder eine Hypothek?

Eine Chance. Einige haben beim Thema Kirche ein Negativbild. Aber das möchte ich auflösen.

Und wie?

Indem ich Jugendlichen klar mache, dass Kirche mehr ist, als sich einmal in der Woche zu treffen, um in der Bibel zu lesen.

Was haben Sie vor?

Ich gehe mit Jugendlichen zum Beispiel Fußball spielen.

Was hat das mit Kirche und Religion zu tun?

Es ist menschlich. Kirche hat mit dem Leben zu tun. Das will ich deutlich machen.

Was haben Sie noch vor?

Mindestens das erste Jahr ist reine Beziehungsarbeit. Ich will den Jugendlichen zeigen, dass ich jemand bin, den sie eventuell leiden können (lacht). Schon bevor ich gekommen bin, sind Jugendliche in den Gemeinden gefragt worden, was sie sich von Kirche wünschen. Und das war im Grunde genau das: miteinander unterwegs sein, Spaß haben, aber auch über ernste Dinge reden können.

Und was noch?

Jetzt geht’s darum zu schauen, worauf sie Lust haben. Wichtig wird sein, dass Jugendliche auch in Waibstadt und Daisbach einen eigenen Raum haben, in dem sie sich treffen können, den sie gestalten können, den sie zu ihrem Raum machen.

Was haben Sie in Sinsheim vor?

Auch da müssen wir erst mal gemeinsam schauen, worauf die Jugendlichen Lust haben. Eine meiner Ideen ist die "SonderBar", die es früher im Gemeindehaus gab. Die möchte ich reaktivieren. Da können sich die Jugendlichen dann wie in einer Jugendbar regelmäßig treffen, bei Musik, Snacks, Kicker und Billard.

Dazu können sie aber auch ins städtische Jugendhaus gehen.

Im Jugendhaus spielt Glaube keine Rolle. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass Glaube im Leben einen Unterschied macht.

Glauben Sie, dass das Jugendliche verlockend finden?

Nein. (lacht) Wenn ich nur mit Jesus Werbung machen würde, könnte ich die Türe vermutlich geschlossen halten.

Und warum sollen die Jugendlichen dann zu Ihnen kommen?

Sie sollen die Möglichkeit haben, Kirche und Glaube und alles, was damit zusammenhängt, einmal weniger traditionell zu erfahren, als das häufig der Fall ist.

Sie wollen mit sich selbst als Positivbeispiel Werbung machen. Das ist ein hoher Anspruch.

Ja, das stimmt. Aber ich möchte ein Beispiel sein für einen authentischen Glauben – so wie ich eben bin, mit meinem Bart und den langen Haaren.

Sie sprechen Ihr Äußeres selbst an: Ist das ein Bezug zu Jesus oder zu Ihrem Musikgeschmack?

Das hat unter anderem mit meinem Musikgeschmack zu tun. Ich höre gerne Rock und Metal.

Sie haben eine 70-Prozent-Stelle. Ist das für einen Berufseinsteiger attraktiv?

Wenn es mir ums Geld gegangen wäre, hätte ich einen anderen Beruf gewählt. Mir reicht es zum Leben.

Warum haben Sie den Beruf dann ergriffen?

Es macht mir Spaß, mit jungen Menschen unterwegs zu sein, und ich bin davon überzeugt, dass Glaube das Leben leichter macht. Von Jesus erzählen zu dürfen, ist für mich, als würde ich meinem besten Freund von meiner Lieblingsband erzählen.

Zu viel Jesus-Begeisterung kann aber auch irritieren.

Ja, das stimmt. Das ist die große Herausforderung: so über den Glauben zu reden, dass man ins Gespräch kommt und nicht die Tür zugeht.

Und wenn jemand damit trotzdem nichts anfangen kann?

Das ist doch normal. Mein Anliegen ist es nicht, Personen erfolgreich zu missionieren. Mir geht es um Seelsorge. Ich möchte begleiten.

Wie kam es, dass Sie in Sinsheim und Waibstadt gelandet sind?

Ich bin gebürtiger Sinsheimer. Dann bin ich in meiner Kindheit weggezogen, jetzt bin ich quasi wieder in der Heimat. Eine große Rolle hat aber auch gespielt, dass ich die Stellenbeschreibung sehr attraktiv fand: Die war liebevoll gemacht, bunt. Und es stand darin, dass man "die Kirche neu denken" will. Das hat mich sehr angesprochen.

Muss man in Ihrem Beruf jung sein?

Nein. Aber es hilft.

Wie lange wollen Sie in Sinsheim, Waibstadt und Daisbach bleiben?

Das ist noch nicht entschieden. Bis jetzt kann ich mir gut vorstellen, fünf, sechs, sieben Jahre zu bleiben. Ich denke, es wäre sinnvoll, dass ich einige Jahre hier bleibe, denn Jugendarbeit ist Beziehungsarbeit.

Info: Jugenddiakon Simon Gärtner ist erreichbar unter Telefon 0160 / 04086867 oder per E-Mail an simon.gaertner@kbz.ekiba.de