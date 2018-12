Sinsheim. (zg) Mit der neuen Regiobuslinie 899, die zwischen Sinsheim Hauptbahnhof und Mosbach-Neckarelz verkehren soll, werde ab 1. Januar 2019 ein ÖPNV-Angebot zwischen den beiden Mittelzentren eingerichtet, befand Markus Kempf von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg bei der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises Nahverkehr. Die Verbindung schließe die Lücke zwischen der Elsenz- oder Schwarzbachtalbahn und der Odenwald- oder Neckartalbahn und stelle an den Endpunkten sowie in Aglasterhausen Verknüpfungen zum Zugverkehr her.

Die Ankunftszeiten an den drei Bahnhöfen seien auf die Abfahrtszeiten der S-Bahnen abgestimmt. Der Umweg über Neckargemünd oder Bad Friedrichshall falle weg.

Mit der Einführung der Regiobuslinie würden die dazwischen liegenden Orte Waibstadt, Helmstadt, Aglasterhausen und Obrigheim mit 13 Haltestellen schnell angebunden. Zum Einsatz kämen Überlandlinienbusse in Niederflurausführung. Eine Mehrzweckfläche, die jeweils stufenlos über eine Klapprampe erreichbar ist, ermögliche die Mitnahme von Rollstühlen, Kinderwagen und Fahrrädern.

Es gebe kostenloses Wlan und USB-Ladesteckdosen in jeder Sitzreihe. Das neue Angebot sieht von Montag bis Freitag einen Stundentakt mit 18 täglichen Fahrtenpaaren vor. An Samstagen gilt der Stundentakt bis 16 Uhr, danach der Zweistundentakt bis 24 Uhr. An Sonn- und Feiertagen wird ein Zweistundentakt eingerichtet.