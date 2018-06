Kürnbach. (y) Der dringende Bedarf an Wohnraum in der Gemeinde Kürnbach war bereits mehrfach Thema im Gemeinderat, zumal die Gemeinde keine eigenen Bauplätze mehr auf den Markt bringen kann: Im Baugebiet "Kapfenburger" wurde im Frühjahr 2018 der letzte Bauplatz verkauft. Verwaltung und Gemeinderat sind sich daher einig, dass ein neues Baugebiet zur Deckung des Bedarfs entwickelt werden muss. Dafür wurden nun die Weichen gestellt.

Unter dem Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung und des damit einhergehenden Flächenverbrauchs wurde von der Verwaltung geprüft, welche Flächen für ein Baugebiet in Frage kommen. Grundsätzlich ist das Areal am Alsberg nahe des Friedhofs dafür geeignet. Das Gebiet umfasst eine Fläche von etwa zwei Hektar, allerdings ist ein Teil davon im Flächennutzungsplan für die Erweiterung des Friedhofs vorgesehen. Diese wird jedoch wohl in absehbarer Zeit nicht benötigt. Da der Gemeinde nicht alle Flächen gehören, kann ein Baugebiet nur in Form einer Umlegung realisiert werden.

Frank Gericke, Inhaber des Ingenieurbüros Modus Consult, stellt nun erste Entwürfe für einen Bebauungsplan im Bereich Alsberg vor. Er erläutert, dass das künftige Bebauungsplangebiet hinterm Friedhof (Alsberg) insgesamt 2,7 Hektar umfasst und einen Höhenunterschied von 13 Meter aufweist. Da das künftige Baugebiet im Innenbereich liegt, kann der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.

Gericke stellt zwei mögliche Gestaltungsvarianten für den Bebauungsplan vor. Der erste Entwurf ("Wohnhöfe") beinhaltet eine Durchgangsstraße, entlang derer die Gebäude, teilweise mit Wohnhöfen, angeordnet sind. Laut dem Entwurf könnten 41 Gebäude auf Grundstücken mit Größen zwischen 370 und 650 Quadratmeter entstehen.

Im zweiten Entwurf ("Ringstraße") führt eine Ringstraße durch das Baugebiet. Die Grundstücke wären dadurch eher kürzer, da zwei Straßen durch das Baugebiet führten. Bei dieser Variante könnten 45 Gebäude untergebracht werden, deren Grundstücksgrößen zwischen 360 und 500 Quadratmeter liegen würden.

Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich dafür, das Büro Modus Consult für rund 18.000 Euro mit den Baugebietsplanungen zu beauftragen. Ebenfalls mehrheitlich fiel der Beschluss, die Bebauung nicht im Zuge einer Ringerschließung zu realisieren. Die Planungen werden somit anhand der Variante "Wohnhöfe" konkretisiert.

Einstimmigkeit herrschte im Gremium, dass die maximal angebotene Grundstücksgröße bei 600 Quadratmeter liegen soll. Planungsgrundlage sind damit 40 bis 45 Bauplätze. Pro Wohneinheit sollen zwei Stellplätze im Bebauungsplan festgeschrieben werden.