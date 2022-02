Von Roland Wolf

Eschelbronn. Das Pflegeheim "Johanna am Park" soll mit Hilfe eines dreigeschossigen Neubaus um 45 Plätze erweitert werden. Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte der Bauherr die Pläne vor. Rat und Bürgermeister begrüßten das Vorhaben.

In diesem Zusammenhang wurden zwei Befreiungen vom Bebauungsplan beantragt. Zum einen sollen zusätzliche Stellplätze errichtet werden, was von der Verwaltung aufgrund der zu erwartenden Mitarbeiter und Besucherzahl aus verkehrsrechtlicher Sicht empfohlen wird. Des weiteren soll die Fußbodenhöhe geringfügig erhöht werden, da sich das Pflegeheim innerhalb eines möglichen Überflutungsgebietes befindet. Auf die ursprünglich geplante Holzverschalung muss aus Brandschutzgründen verzichtet werden.

Der Bauherr Dr. Falk Ernst aus Heidelberg ist gebürtiger Eschelbronner und war zusammen mit seinem Vater Roland Ernst bei der Gemeinderatssitzung anwesend. Falk Ernst ging in seinen Worten an den Gemeinderat auf seine persönliche Vergangenheit ein. Er sei, wie schon seine Eltern und Großeltern, auf dem Gelände des Pflegeheims groß geworden und sein Herz hänge an einer weiteren positiven Entwicklung des Areals. Er hob die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde hervor und sicherte zu, das Projekt in angemessener Zeit verwirklichen zu wollen.

Einmütig wurde das Vorhaben vom Gemeinderat begrüßt. Der Neubau sei nicht nur eine optische Aufwertung der Ecke Industriestraße/Wiesenstraße, sondern auch eine Verbesserung der örtlichen Infrastruktur. Bürgermeister Marco Siesing betonte, dass das Projekt von der Gemeinde vor dem Hintergrund des demografischen Wandels von Anfang an unterstützt wurde, und dass die Realisierung innerörtlicher altengerechter Pflegeplätze ein starkes Signal zur Stärkung des Standorts darstelle. Einstimmig stellte der Gemeinderat das gemeindliche Einvernehmen für dieses Bauvorhaben her.

Zwei weitere Bauanträge wurden kritischer bewertet. So hat ein Bauherr in der Oberstraße einen Antrag für die Errichtung von Dachgauben gestellt. Dabei handelt es sich um eine nachträglich eingereichte Planung, die Baumaßnahme ist also bereits erfolgt. "Dieses Vorgehen wird von der Gemeindeverwaltung explizit gerügt", heißt es dazu aus dem Rathaus.

Zwar werde die Errichtung von Dachgauben grundsätzlich begrüßt, da dadurch zusätzlicher Wohnraum geschaffen wird. Dringenden Nachholbedarf sieht man aber bei der Bauausführung der Dachübergänge zum Nachbargrundstück und bei deren Entwässerung. Aktuell wird dies beim Baurechtsamt des Landratsamtes geprüft. Der Gemeinderat zeigte deutlich seinen Unmut über das Vorgehen des Bauherrn, stellte aber bei einer Gegenstimme das gemeindliche Einvernehmen her.

Gar als Provokation sieht das Gremium den Antrag eines Bauherrn im Neubaugebiet "Ambelwiesen II", der umfangreiche Befreiungen von den örtlichen Bauvorschriften wünscht. Dies betrifft die Errichtung eines Zauns direkt an der Grundstücksgrenze sowie den Bau einer Terrasse mit Überdachung und einem Pool.

Der Bauherr war darauf hingewiesen worden, dass ihm die örtlichen Bauvorschriften vor dem Kauf des Grundstücks bekannt waren, hieß es von Seiten der Verwaltung. Weiter hieß es, dass mit ihm seitens der Verwaltung und des Baurechtsamts intensiv über die bestehenden Beschränkungen gesprochen wurde. Trotzdem sei der Bauantrag unverändert eingereicht worden. Bei einer Enthaltung folgten die Räte der Empfehlung der Verwaltung, die beantragten Befreiungen abzulehnen und das gemeindliche Einvernehmen nicht herzustellen.