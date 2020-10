Von Berthold Jürriens

Neidenstein/Kraichgau.Die erste große Deportation von Juden aus dem Deutschen Reich jährt sich an diesem Donnerstag zum 80. Mal. Nach jahrelanger Demütigung und Verfolgung durch die Nationalsozialisten, nach der Vernichtung ihrer wirtschaftlichen Existenz und knapp zwei Jahre nach der Zerstörung der Synagogen, begann für über 6500 in Baden, der Pfalz und im Saarland lebenden Männer, Frauen und Kinder – deutsche Staatsangehörige jüdischen Glaubens – am 22. Oktober 1940 der Weg in den Holocaust.

Zwei bis drei Tage waren sie in den überfüllten Zügen unterwegs, bis sie schließlich im südfranzösischen Ort Gurs bei strömendem Regen das Internierungslager "Camp de Gurs" erreichten. Das verkommene Barackenlager aus Zeiten des spanischen Bürgerkriegs befand sich in einem Zustand mit katastrophalen hygienischen Verhältnissen. Erschöpfung, Hunger und Krankheit ließen vor allem Kinder und alte Menschen sterben. Viele der aus Südwestdeutschland deportierten Menschen hatten in ihrem Schrecken nicht daran gedacht, genügend warme Kleidung mitzunehmen.

Anfang 1941 befanden sich 12.000 Internierte in Gurs, das täglich höchstens für 8000 bis 9000 Personen Verpflegungsrationen erhielt. Auch aus den umliegenden Gemeinden von Sinsheim wurden rund 120 Juden nach Gurs deportiert; die meisten aus Neidenstein, Hoffenheim, Wollenberg und Neckarbischofsheim. "Jeder Jude gilt als transportfähig, ausgenommen sind nur die Juden, die bettlägerig sind." Eine von insgesamt 13 Dienstanweisungen, die die zuständigen Behörden 1940 einige Tage vor der Deportation von den beiden Gauleitern Robert Wagner (Baden) und Josef Bürckel (Saarland und Pfalz) erhalten hatten.

Die "Wagner-Bürckel-Aktion" war der nächste Schritt das jüdische Leben in Deutschland endgültig auszulöschen. Gleichzeitig diente diese im Südwesten systematisch vorbereitete Aktion als Generalprobe. Denn im Herbst 1941 begannen im Zuge der "Endlösung der Judenfrage" die großen Deportationen in die Vernichtungslager im Osten. Für die meisten Jüdinnen und Juden wurde Gurs somit zur Vorstation von Auschwitz.

Hintergrund Wichtige Erinnerungsarbeit Neidenstein/Kraichgau. (bju) Das Gedenken an die Deportation nach Gurs ist in Baden-Württemberg und insbesondere in Baden mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Erinnerungskultur, die auch als Mahnung dienen soll. Projekte gibt es auch in der Region. [+] Lesen Sie mehr Wichtige Erinnerungsarbeit Neidenstein/Kraichgau. (bju) Das Gedenken an die Deportation nach Gurs ist in Baden-Württemberg und insbesondere in Baden mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Erinnerungskultur, die auch als Mahnung dienen soll. Projekte gibt es auch in der Region. So zum Beispiel in Neidenstein. Im Oktober 2010 wurden im Burgdorf die ersten zehn Stolpersteine zur Erinnerung an die jüdischen Opfer durch den Künstler Gunter Demnig verlegt. Auf den Steinen sind jeweils Name und die wichtigsten Lebensdaten eines Opfers zu lesen. Er wird vor dem Haus, in dem ein Opfer lebte, in den Gehweg eingelassen. Auf diese Weise wird die Erinnerung an die Menschen aufrechterhalten. Es folgten sieben weitere Stolpersteine in Waibstadt (2012) und 15 in Neckarbischofsheim (2017). Für das Jahr 2021 plant Eppingen die Verlegung dieser kleinen messingfarbenen Quader. Über 70.000 Stolpersteine erinnern bereits in rund 1300 deutschen Städten und Gemeinden an die Opfer des Nationalsozialismus. Zahlreiche Initiativen für diese wichtige Gedenkarbeit gehen von Schulen oder Projektgruppen sowie Vereinen aus, wobei großer Wert auf die Jugendarbeit gelegt wird. Dabei soll der jüngeren Generationen verdeutlicht werden, welche Verantwortung Deutschland, gerade in einer Zeit des stärker aufkommenden Antisemitismus, trägt, damit nie wieder solche Grausamkeiten geschehen können. Auch beim acht Kilometer langen "Menachem-und-Fred-Wanderweg", der von Hoffenheim nach Neidenstein führt, lag 2012 der Fokus auf der Jugendarbeit . Die beiden Brüder haben den Weg als Kinder beim Besuch ihrer Großmutter im Burgdorf sonntäglich zurückgelegt. Doch die Erinnerungsarbeit und damit verbundene Projekte gibt es schon länger. Am 23. Oktober 2005 wurde in Neckarzimmern ein Mahnmal für die 65 Jahre zuvor deportierten badischen Jüdinnen und Juden eingeweiht. Entstanden ist es ebenfalls in einem Projekt an dem zahlreiche Jugend- und Schülergruppen mitgewirkt haben. Dabei haben die Teilnehmer je einen Gedenkstein aus den badischen Deportationsorten gesammelt. Während einer der zwei gleichartig gestalteten Gedenksteine in der jeweiligen Ortsgemeinde bleibt und dort einen angemessenen Standort erhält, wird der andere Stein Teil des zentralen Mahnmals in Neckarzimmern. Das Denkmal – einem 25 Meter mal 25 Meter großen, als Betonband in den Boden eingelassenen Davidstern mit individuell gestalteten "Memorialsteinen", finden sich auch Mahnmale aus Neidenstein, Neckarbischofsheim, Waibstadt, Hoffenheim und Sinsheim. Regelmäßige Veranstaltungen wie Vorträge, Ausstellungen und Gedenkfeiern sind einerseits ein Zeichen dafür, dass das frühere blühende jüdische Leben im Kraichgau nicht in Vergessenheit geraten wird, andererseits dienen sie auch als Mahnung.

"Eines sehr frühen Morgens wurden wir jäh aus dem Schlaf gerissen. Stiefelgetrampel und lautes Klopfen an der Wohnungstür. Ich sah meine Eltern erbleichen, zu Tode erschrecken. In der Tür standen Gestapoleute in Zivil. Ich sah meinen Vater zittern, meine Mutter weinen. So standen wir, zusammen mit unserer fast 80-jährigen Großmutter, eine Stunde später übernächtigt und blass, bereit zum Abtransport. Wir wurden dann am späten Abend auf den Güterbahnhof getrieben, durch eine Unterführung, in der die Hitlerjugend der ganzen Stadt Spalier stand, uns verhöhnte, beschimpfte und anspuckte. Wir kamen uns wie der Abschaum der Menschheit vor." So oder ähnlich klingen die aufgezeichneten Erinnerungen der noch wenigen lebenden jüdischen Zeitzeugen, wenn sie von dem Tag berichten. Es gehörte zum Zynismus der Nazis, dass sie die Deportation an einem jüdischen Feiertag, das Laubhüttenfest (Sukkot), vornahmen. Widerstand aus der nicht-jüdischen Bevölkerung, wie es der Metzgermeister Adam Schiele in Sinsheim zeigte und sich solidarisch für seine jüdischen Nachbarn einsetzte, waren Einzelfälle.

Auch das Burgdorf zählte zu den 137 badischen Ortschaften, in denen an diesem frühen Dienstagmorgen Juden von Gestapoleuten und Schutzpolizisten aus dem Schlaf gerissen und aufgefordert wurden, sich innerhalb kurzer Zeit reisefertig zu machen. Maximal 50 Kilogramm Gepäck, etwas Proviant und 100 Reichsmark pro Person waren für die völlig überraschten Menschen erlaubt. "Meine Mutter hatte noch Brote für die Deportierten geschmiert", erzählte der 98-jährige Zeitzeuge Fritz Heft vor Kurzem in einem Gespräch mit dem Verein Fördergemeinschaft Ehemalige Synagoge Neidenstein. Seine Eltern wohnten bei der jüdischen Familie Löbmann im Kirchgraben 12 zur Miete. Seine Mutter arbeitete als Haushälterin bei Emma und Julius Würzweiler, die schräg gegenüber wohnten. Julius Würzweiler gehörte zum ehemaligen Synagogenrat der jüdischen Gemeinde. Am Tag des Abtransports von Gutta Löbmann und dem Ehepaar Würzweiler ging Heft seiner Arbeit im Nachbarort nach. Er habe erst am Abend von der "Abschiebung" der Juden erfahren, berichtet er.

Laut Deportationsliste der Badischen Landesbibliothek wurden 16 weitere Neidensteiner Bürgerinnen und Bürger "ausgewiesen". Gutta Löbmann wurde am 30. Mai 1944 von Gurs nach Auschwitz deportiert und ermordet. Auch Julius Würzweiler fiel dort den Nazi-Gräuel zum Opfer. Seine Frau starb bereits im März 1942 in Gurs. Julius Wolff aus Neckarbischofsheim berichtete, dass es im Lager täglich zehn bis zwölf Beerdigungen gegeben habe. Er war mit 68 Jahren deportiert worden und kam von Gurs und weiteren Lagern aus Altersgründen ins Altenheim in Cornil, weil die dortigen alten Juden angeblich nicht mehr lange zu leben hatten. Wolff starb 1965 in den USA mit 93 Jahren.

Rettung gab es in Gurs nur für Wenige, denn zahlreiche bürokratische Hürden waren zu nehmen – unter anderem das schwer zu erlangende Einwanderungsvisum für die USA. Zusätzlich gab es nur wenige Schiffe, die bis auf Monate ausgebucht waren. Viele konnten durch Hilfsorganisationen sowie durch den Einsatz einzelner Franzosen gerettet und versteckt werden. Hunderte von jüdischen Kindern überlebten dank des Engagements des Schweizer Kinderhilfswerks und der Quäker, die dafür sorgten, dass ein großer Teil der internierten Kinder das Lager verlassen konnte. Sie wurden entweder in Kinderheime gebracht oder von Privatfamilien aufgenommen.

Ab März 1941 wurden viele Internierte in kleinere Nebenlager verlegt. Viele ältere Menschen kamen in die Lager Noé und Récébédou bei Toulouse, Familien mit Kindern nach Rivesaltes bei Perpignan. Auch Manfred und Heinz Mayer, die anschließend Fred Raymes und Menachem Mayer heißen, gehörten zu den letzten Gurs-Überlebenden aus Hoffenheim, weil ihre Eltern sie im Februar 1941 in ein Waisenhaus gaben. Von dort aus wurde Menachem 1944 in die Schweiz geschmuggelt. Fred tauchte in Südfrankreich unter. Letztgenannter starb 2013 in Florida. Ihr tragisches Schicksal steht in dem Buch "Aus Hoffenheim deportiert: Menachem und Fred" (2005) und in den Filmen "Wiedersehen in Hoffenheim: Menachem und Fred" (2009) sowie "Zahor-Erinnere dich" (2018) im Mittelpunkt. Rund 4000 der Internierten, darunter auch die Eltern von Menachem und Fred, starben in Auschwitz, Majdanek oder Treblinka.