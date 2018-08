Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wenn das Sprichwort so stimmen würde, dann könnte sich das Burgdorf bei diesen Temperaturen als kühles Plätzchen etablieren. Denn nicht nur die Vorbereitungen auf das Altortfest am 18. und 19. August laufen auf Hochtouren, auch das große Dorfjubiläum zum 700-jährigen Bestehen beschäftigen Bürgermeister, Festausschuss und Gemeindeverwaltung seit einigen Monaten.

Dabei sickerten zwar immer wieder viele Ideen durch, die in Vereinsvertreterversammlungen oder im Festausschuss besprochen wurden, doch die meisten haben sich nach einiger Zeit wieder in Luft aufgelöst: Es wird kein Festzelt auf der Auwiese geben, keine Sonderbriefmarke mit der Neidensteiner Burg, und auch ein Mittelaltermarkt rund um das historische Gebäude ist vom Tisch.

"Natürlich denkt man beim Burgdorf an derartige Märkte, aber das wäre logistisch schwer umzusetzen gewesen, und die Burg wird ja auch bewohnt", erklärte Bürgermeister Frank Gobernatz. Er denkt an Alt und Jung, die am Fest teilnehmen sollen.

Der Weg zur Burg sei bekanntlich alles andere als barrierefrei. Doch natürlich bekommt das Wahrzeichen, das 1319 als Reichslehen der Herren von Venningen erstmals erwähnt wurde, seine Würdigung. Im Logo zum 700. Jubiläum hat man gemeinsam mit der Neckarbischofsheimer Druckerei Ziegler die Burg genauso berücksichtigt wie den Altort. "Die drei Bäume auf den angedeuteten Hügeln könnten die höchste Erhebung im Ort symbolisieren, den Hohen Bühl."

Etwas Fantasie ist dabei schon gefragt und auch den Häusern hätte "etwas mehr Fachwerk" gut getan, wie man von einzelnen Stimmen außerhalb der Rathauswände hörte. Dennoch sei das Logo bisher sehr positiv aufgenommen worden, weiß Gobernatz. "Und die Entstehung hat einige Zeit in Anspruch genommen und war recht kompliziert."

Geburtstagsfeier mit Musik, Kunst, Laser

Im Gespräch mit der RNZ stellte der Verwaltungschef das bisherige geplante Rahmenprogramm für das große Festwochenende vor. "Gefeiert wird eigentlich das ganze Jahr, auch bei den einzelnen Vereinsjubiläen. Aber unser großes Fest rund um die Von-Venningen-Halle findet vom 19. bis 21. Juli statt", erläutert Gobernatz. Mit den Parkplätzen, dem Schulhof, dem alten Feuerwehrgerätehaus sowie dem Innenhof des ehemaligen Gasthauses "Zur Sonne", die sich alle in unmittelbarer Nähe der Halle befinden, finde man eine gute Infrastruktur für die Festlichkeiten vor.

Erste Überlegungen zielten auf einen Festplatz im Altort ab und beinhalteten mittelalterliche Darbietungen rund um die Burg. "Aber dabei sahen wir logistische und infrastrukturelle Probleme", sagt Gobernatz. Das Festwochenende beginnt somit am Freitagabend mit einem Festbankett, während der Samstag mit Live-Musik, einem zweitägigen Kunsthandwerkermarkt und einer Lasershow begeistern soll. Der Sonntag startet mit einem ökumenischen Gottesdienst und Festbetrieb rund um die Von-Venningen-Halle.

"Wir sind noch in Gesprächen mit einer Art Klassik-Ausfahrt, bei der Oldtimer durch den Ort fahren", ergänzt Gobernatz. Auch über eine Fotoausstellung wird noch nachgedacht. Für Speis und Trank an den drei Tagen wird die Gemeindeverwaltung verantwortlich sein, die mit Unterstützung der Ortsvereine die Besucher verköstigen wird. In ersten Gesprächen hatte man vorgeschlagen, dass die Vereine ähnlich wie beim Altortfest eigene Stände organisieren. Aber der Vorschlag stieß bei den Vereinsvorständen auf wenig Gegenliebe. "Dieses Jahr ist Altortfest und 2019 dann das große Jubiläum sowie der Kerweumzug", sagt Gobernatz zu dem bereits hohen Engagement der Vereine. In welcher Form dann die Kerwe Einzug in die 700-Jahr-Feier findet, stehe noch nicht ganz fest.

Begeistert zeigte sich der Ortschef vom Buch zum Jubiläum, an denen verschiedene Autoren mitgearbeitet hätten und auch noch "fleißig am Schreiben und am Fotos sortieren sind." Als Dreh- und Angelpunkt für dieses Projekt fungiert Kämmerin Martina Kuk, auf deren Schreibtisch sich Rechnungen neben Manuskripten stapeln.

Im Inhaltsverzeichnis findet man unter anderem "Die Entstehung von Neidenstein", "Kirchen", "Dorfleben" oder "Neidenstein heute und in Zukunft". Das Buch sei keine übliche Ortschronik und schon gar nicht chronologisch. "Der Leser kann darin richtig schmökern und sicher erfährt auch manch Alteingesessener Neues und Interessantes über sein Heimatdorf." Wenn alles klappt, dann soll das Buch Anfang des nächsten Jahres zur Winterfeier des Gesangvereins vorgestellt werden.

Noch nicht ganz offiziell sei der Startschuss des Jubiläumsjahres. Der könnte eventuell schon Silvester "auf besondere Art und Weise" stattfinden. "Das ist noch nicht ganz spruchreif, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben."