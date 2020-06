Von Berthold Jürriens

Neidenstein/Epfenbach. Alina Münch und Sarah Ickert lieben ihre Heimat. Hier im Kraichgau, zwischen Streuobstwiesen, Hügellandschaft und meist dörflicher heiler Welt, in der jeder jeden kennt, sind die beiden Freundinnen aufgewachsen. Gemeinsam haben sie im Jahr 2005 in Neckarbischofsheim ihr Abitur absolviert. Es folgten Studium, beruflicher Ortswechsel, Heirat, bei Sarah kam zweifacher Nachwuchs dazu. Ein Lebenslauf wie viele andere auch, doch das tatsächlich nicht zu beschreibende "gute Gefühl", das sich aus "Vertrautem und schönen Erinnerungen zusammensetzt, aus Beziehungen zu Menschen und einer einzigartigen Landschaft mit einem hohen Wiedererkennungswert", habe sich bei der Neidensteinerin Alina und der Epfenbacherin Sarah außerhalb ihrer Heimat nie richtig eingestellt.

Der Kraichgau fehlte beiden. "Im Schwarzwald, wo ich meine erste Stelle als Lehrerin angetreten bin", erzählt Alina, "fühlte ich mich immer wie eine Fremde." Und somit erfüllte sich auch für sie die dörfliche Prophezeiung mit dem bekannten Spruch "Und immer wieder zieht’s mich heim, zur Ritterburg nach Neidenstein." Die als Unternehmensberaterin tätige Sarah hatte zwar ihr privates Glück in der Region Hohenlohe gefunden, doch auch sie zog nach mehreren Jahren mit ihrer Familie zurück in ihren "schönen Heimatort Epfenbach", wie sie erzählt.

Im Herbst des vergangenen Jahres kam den beiden Naturliebhaberinnen bei ihren gemeinsamen Waldläufen die Idee, "die Schönheit und Vielfältigkeit unserer Heimat samt dem Kraichgauer Dialekt in die Welt zu tragen". Es war die Geburtsstunde von "AliSa – Heimat erleben", die als eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts eingetragen und seit Ende März mit ihrer digitalen und analogen Plattform gestartet ist.

So kreativ wie der Name, der sich aus den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen ableitet, so ambitioniert sind die Ziele und Visionen von "AliSa". "Unter den Schlagworten Tradition, Moderne und Kreativität möchten wir den Kraichgau in seiner Gesamtheit erlebbar machen." Wanderungen, Kreativkurse und -pakete, Erkundungsspaziergänge, Geheimtipps, Vorstellungen von Dörfern, Kurse von traditionellem Handwerk und Dialekt und einen Online-Shop mit Kraichgau-Produkten", zählen die beiden einige Punkte aus ihrem Portfolio auf. Man strebe Kooperationen mit den Kommunen, Vereinen oder Künstlern an, die im Ort tätig sind, um ein Netzwerk zu generieren und Veranstaltungen abzuhalten. Auch örtliche Unternehmen möchte "AliSa" für ihre Umgebung begeistern und Fortbildungen im Kraichgau koordinieren.

"Wir erstellen digitale und analoge Konzepte, spüren Traditionen auf und möchten diese in Kursen, auch in digitaler Form, weitergeben", erklärt Sarah, die sich als der "digitale Kopf" bezeichnet, während Alina die Kreative sei. Aufgrund von Corona haben online einige "Handlettering-Kurse: Schee schreiwe kenne" erfolgreich stattgefunden, bei denen es um "Schönschrift und Dialekt" gehe. "Das Material haben wir den Teilnehmern vorher zugeschickt", berichtet Alina. Irgendwann möchten die beiden berufstätigen Frauen eine "eigene große Scheune" besitzen, eine "räumliche Heimat für "AliSa", in der dann solche Kurse stattfinden sollen.

Auch Podcasts mit "Stimmen des Kraichgaus" gehören zu ihrer Vision. "Unsere Region hat mehr zu bieten als TSG Hoffenheim, Badewelt oder Heidelberg", sagt Sarah, die sich ihre Meinung über die digitalen Auftritte der "Sinsheimer Erlebnisregion" oder des "Kraichgau-Stromberg Tourismus" hinsichtlich der kleinen Dörfer verkneifen müsse und Sorge habe, dass gerade diese mit ihrer "wunderschönen Umgebung und ihren Traditionen" selbst bei den eigenen Einwohnern an Bedeutung verlieren.

Dass gerade die kleinen Orte viel zu bieten haben, zeigen Alina und Sarah aktuell jeden Tag mit einem Bild aus Neidenstein auf dem sozialen Netzwerk "Facebook". "Wir möchten jeden Monat einzelne Dörfer vorstellen und haben natürlich mit Neidenstein angefangen, wo ,AliSa‘ ihren Gründungsort hat." Viele positive Reaktionen haben sie auf die Fotos bekommen. "Gerade diese Interaktion ist uns wichtig. Wenn Erinnerungen auftauchen oder Wissenswertes ergänzt wird, freuen wir uns und sind dankbar für Tipps und Anregungen", sagt Alina.

"Uffbasse! Abonniere unseren Blog un verpass koi Gschicht", liest man auch auf ihrer Internetseite. Dort finden sich bebilderte und kommentierte Spaziergänge durch den Neidensteiner Schlosswald oder rund um die Epfenbacher Quelle mit Angaben zu Distanz und Beschaffenheit des Weges. "Normale Spaziergänge mit unseren Partnern und Familien gibt es kaum noch, weil wir immer irgendwo anhalten und Fotos machen müssen", ergänzen beide lächelnd. Mit einer VR-Brille den Kraichgau virtuell zu präsentieren, das sei eine weitere Vision von Sarah.

Am Sonntag, 21. Juni, lädt "AliSa" zum gemeinsamen virtuellen Feiern des "Midsommers" beziehungsweise "Johannisfeuers" ein. Ab Juli sollen dann Fotos aus Epfenbach zeigen, dass der Ort mehr zu bieten hat als die sieben Ortseingänge. Für September sei ein "kreativer Waldspaziergang" mit Startpunkt "Kraichgaublick Epfenbach" geplant, bei dem "wir mit Teilnehmern gemeinsam den Wald erkunden." Sie wissen, dass sie für das Projekt "einen langen Atem benötigen", aber "Schritt für Schritt" möchten sie ihre Vision gestalten – aus Liebe zu ihrer Heimat.