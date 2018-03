Von Berthold Jürriens

Neidenstein/Daisbach. Die Breitbandversorgung Rhein-Neckar GmbH (BBV) ist nun auch in Neidenstein und in Daisbach mit der Vorvermarktung für den Ausbau des Glasfasernetzes gestartet. Genau wie in Meckesheim und Eschelbronn nahmen zahlreiche Bürger an der Informationsveranstaltung der BBV in der Von-Venningen-Halle teil und zeigten mit ihrer Anwesenheit und den teilweise detaillierten Fragen, dass der Breitbandausbau zu den wichtigsten Themen im ländlichen Raum zählt.

"Wir haben kurzfristig auch die Daisbacher Bürger eingeladen", erklärte Wolfgang Ruh, Vertriebsleiter der BBV Deutschland, und kündigte eine weitere Veranstaltung für den Waibstadter Ortsteil an. Gerade aus dem Nachbarort waren zahlreiche Interessierte gekommen, da dort bekanntlich die Telekommunikation eine Art "Dornröschenschlaf" hält und sich auch die Deutsche Telekom in den letzten Wochen nicht mit Ruhm bekleckert habe. Die wichtigste Information der BBV: Bis Ende April benötigt das Unternehmen 295 neue Verträge im Burgdorf, um die wirtschaftliche Voraussetzung für einen Ausbau des Glasfasernetzes zu haben.

Für Daisbach seien 220 Abschlüsse notwendig. Sollte dies gelingen, könnte noch im Herbst 2018 mit den Tiefbauarbeiten begonnen werden, Neidenstein und Daisbach würden schon Ende 2019 von der schnellen Datenautobahn profitieren, die der Anbieter bis ins Haus hinein verlegen wird.

Zum Vergleich: Der am 29. November 2014 gegründete Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar, der sich dem Glasfaserausbau im gesamten Rhein-Neckar-Kreis verschrieben hat, nannte für den Endausbau einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren nach Verlegung des Backbones. Zusätzlich warten auf die Hauseigentümer dann weitere Summen für den Anschluss ans Eigenheim.

Ruh präsentierte das Geschäftsmodell: 900 Euro spare man auf die gesamten Glasfaser- und Hausanschlusskosten, wenn man bis zum 30. April sein Ja zum Glasfasernetz mit einem Vertrag schriftlich fixiere. Und auch die Kommunen sollen demnach in den Genuss eines "kostenloses flächendeckendes Glasfasernetzes." Lediglich bei der tatsächlichen Aktivierung des Glasfaserzugangs werde eine einmalige Gebühr von 100 Euro für den Kunden fällig, erklärte Ruh. "Bei uns gibt es kein ’bis zu’, sondern echten, garantierten Highspeed von 100, 200 und 300 Mbit/s. Neben schnellem Internet bieten wir auch Telefonie- und TV-Dienste an. Für Gewerbetreibende stehen Lösungen bereit, die bis zu ein Gbit/s schnell sind."

Die Kosten für das Internet mit Telefon betragen monatlich 45 Euro und werden ab Freischaltung fällig. Die Vertragsbindung beträgt zwei Jahre. Auch "Nur-Telefonierer", die erst später einen schnellen Internetzugang haben möchten, seien damit angesprochen. Für diese betragen die Kosten 20 Euro monatlich. Die BBV setze bei der Vermarktung auf enge Kooperation mit den örtlichen Vereinen. "Für diese gibt es Zuschüsse für die Vermittlung von Vorverträgen."

Bei längeren Vertragslaufzeiten mit anderen Anbietern unterstütze das BBV-Team direkt vor Ort, genauso wie bei möglichen Störungen, bei der es "keine Hotline" geben werde. "Wir sind gekommen, um zu bleiben", betonte Ruh. Vor allem die Frage von Zuhörern nach dem erneuten "Aufgraben der Straßen", das in den letzten Jahren das Ortsbild im Burgdorf massiv mitbestimmt hat, stieß bei den Neidensteinern auf Interesse.

"Die BBV möchte natürlich die bereits angelegte technische Infrastruktur des Zweckverbands und auch die Leerrohre nutzen. Uns liegt auch ein Preis dafür vor, aber es fehlen noch einige Dokumentationen", schilderte Ruh die aktuellen Verhandlungen.

Bei den Tiefbauarbeiten lehnte er sich ganz weit aus dem Fenster: "Die Straßen und Gehwege sind anschließend wieder perfekt."

Im Sängerheim in Neidenstein steht ab sofort ein BBV-Mitarbeiter von 15 bis 18 Uhr für weitere Informationen zur Verfügung.

Außerdem können das Info-Mobil in Eschelbronn oder der Info-Shop der BBV in Meckesheim besucht werden. Auch Hausbesuche können terminiert werden unter Telefon 06226/5579509.