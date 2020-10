Neidenstein. (bju) Die Nachricht klingt schon mal gut: Die BBV wird bis Ende Oktober zwei bis drei zusätzliche Bautrupps im Burgdorf einsetzen. Dies hat der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens, Arno Maruszczyk, auf Nachfrage von Bürgermeister Gobernatz am Rande eines Pressetermins bestätigt: "Unser erklärtes Ziel ist es, den Ausbau in Neidenstein schneller voranzutreiben und bis Ende des Jahres abzuschließen, sofern das Wetter und Corona mitspielen. Direkt danach wollen wir in weiteren Kommunen im Kreis mit den Tiefbauarbeiten beginnen." Ob diesen Sätzen dann auch wirklich Taten folgen, muss man aber abwarten, denn in der Vergangenheit musste man sich mehrmals bei der Fortführung des Glasfaserausbaus vertrösten lassen.

Immerhin begann jetzt die Aufschaltung der ersten Privat- und Geschäftskunden auf das BBV-Netz im Industriegebiet und am Epfenbacher Berg. "Aktuell steht die Ampel für den Anschluss bei 23 Kunden auf Grün. Hier müssen wir sehr häufig noch warten, bis deren Verträge beim Altanbieter enden", erläuterte Maruszczyk. "Durch den beschleunigten Tief- und Ausbau in Neidenstein können wir auch früher beginnen, um in den Gebäuden die technischen Voraussetzungen bei den Kunden für den Netzanschluss zu schaffen."

Zu den ersten angeschlossenen Kunden gehört Christian Sobczyk in der Industriestraße. Der IT-Fachmann setzt auf einen symmetrischen Gigabit-Anschluss und zeigte sich im Gespräch zufrieden: "Von ISDN ins Gigabit-Zeitalter: Ich verfolge bereits seit 23 Jahren beruflich, und privat sogar noch viel länger, sehr genau die technischen Fortschritte bei den Internetübertragungstechnologien. Bisher war ich hier in Neidenstein tatsächlich über den Altanbieter sehr eingeschränkt."

Aus seiner Sicht war die Entscheidung für den Gigabitanschluss goldrichtig. "Durch Corona sitze ich seit einigen Tagen wieder im Homeoffice und muss wichtige Projektarbeiten am Uniklinikum Stuttgart von zu Hause aus steuern und erledigen. Dafür benötige ich schnelle, zuverlässige, leistungsfähige und vor allem sehr sichere Internetverbindungen." Darüber hinaus, berichtet er weiter, setze sich die Internetaffinität in der Familie fort.

"Viele private Internetanwendungen in unserem Haushalt bringen hohe Datenvolumen mit sich und setzen hohe Geschwindigkeit in beiden Richtungen voraus. Für uns alle ist die symmetrische Glasfaser eindeutig die Zukunft. Und unsere Ansprüche steigen stetig. Es ist jetzt schon eine andere Internetwelt."

Auch Bürgermeister Gobernatz sieht gerade durch Corona, wie wichtig die Bereitstellung von schnellen und sicheren Internetverbindungen ist, egal ob beim Arbeiten daheim, der digitalen Schule oder der elektronischen Verwaltung. "Ich bin daher sehr froh, dass die BBV den Ausbau hier vor Ort in den nächsten Wochen gezielt forcieren wird", sagte der Verwaltungschef.