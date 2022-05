Ein kleines Schild im Altort von Neidenstein (links neben dem Kruzifix) zeigt noch die Höhe des Hochwassers vom 28. Juni 1994 an, als dieser Bereich komplett überschwemmt war. Foto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Ein Szenario, das keiner gerne erleben möchte: Eine Gewitterzelle hat sich festgesetzt und innerhalb einer Stunde prasseln 130 Liter Regenwasser pro Quadratmeter auf das Burgdorf herab. Bei diesem extremen Starkregenereignis würde zum Beispiel das Hochwasserrückhaltebecken "Im langen Loch" überflutet werden, sodass das gesamte Industriegebiet inklusive Bauhof und Feuerwehrgebäude mehr als einen Meter hoch überschwemmt wäre. Besonders der Seerain und die Talstraße wären zusätzlich in hohem Maße betroffen. Hier würde das Wasser aufgrund der geringen Breite wie durch ein Rohr schießen.

"Das zeigen auch die dunkelblauen Felder auf der Karte, die diese Simulation dieser Katastrophe festhalten", erklärte Simon Schuster vom Ingenieurbüro Willaredt aus Sinsheim. So mancher in der Von-Venningen-Halle hatte die Bilder aus dem Ahrtal im Kopf, vom Dezember 1993 oder vom Juni 1994, als auch in Neidenstein und weiteren Schwarzbachtal-Gemeinden ein Unwetter für eine Hochwasserkatastrophe sorgte. Das Ingenieurbüro war im Juni 2020 mit der Erstellung eines Konzepts zu einem kommunalen Starkregenrisiko-Management (SRRM) beauftragt worden, das nun dem Gemeinderat und den Besuchern präsentiert wurde.

Schuster berichtete, wie Karten, Modelle, Analysen und Auswertungen erarbeitet wurden. Einer "hydraulischen Gefährdungsanalyse" anhand von Starkregen-Gefahrenkarten folge eine Analyse des Überflutungsrisikos mit expliziten Beschreibungen und Steckbriefen und schließlich ein Handlungskonzept zur Minimierung jener Risiken. Auch Erhebungen und Analysen an besonderen Hanglagen, die Abrutsch- und Erosionsgefahr verursachen, wurden berücksichtigt. Bei dem Konzept, das sich an den Vorgaben der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) orientiert, werden Wassermengen und Fließgeschwindigkeiten analysiert und simuliert, die bei unterschiedlich starken Regenereignissen auftreten. "Viele Berechnungen stecken in diesem Werk", sagte Schuster. Daraus werde anschließend eine Art Handlungskonzept erarbeitet, um mit eventuellen baulichen Veränderungen bei kommunalen Einrichtungen, der Veröffentlichungen von Karten und von Alarm- und Einsatzplänen vorbereitet zu sein.

Auf Ortskarten zeigte Schuster die in unterschiedlichem Blau eingefärbten Bereiche, die bei seltenen (60 Liter pro Stunde und Quadratmeter), außergewöhnlichen (75 Liter) und den eingangs erwähnten extremen Starkregenereignissen betroffen wären. Deutlich wurden die fünf Außengebietszuflüsse, die allesamt in den Ortskern fließen. Die Talstraße stellt sich durch ihre Lage als eigener "Abfluss" dar. Kritische Objekte wie Feuerwehr, Bauhof, Kindertagesstätte, Grundschule und deren Gefährdung wurden im Detail untersucht. "Das SRRM dient auch als wichtige Grundlage für das weitere Vorgehen im Seerain mit Einlaufbauwerk und dem geplanten Regenwasserkanal", erläuterte Schuster. Auch das Neubaugebiet sei bereits als "bebautes Gebiet" in die Simulationen miteingerechnet worden.

In Bezug auf das Handlungskonzept betonte Schuster, dass mögliche bauliche Maßnahmen nur ein kleiner Teil von mehreren Bausteinen seien. Dazu gehören regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Straßenabläufe, Verdolungen und Durchlässe, Maßnahmen der Landwirte zur Vermeidung von Ackerfläche als Fließfläche, Gehölzpflege und Wartung des Rückhaltebeckens. "Wichtig ist die Rolle der Bevölkerung, die sensibilisiert und informiert werden muss." Dies soll durch die Veröffentlichung der Karten geschehen. "Der Objektschutz von Grundstücken in Oberflächenfließwegen oder Überschwemmungsgebieten sollte nahe gelegt werden", riet Schuster. Denn mit einem stimmigen SRRM seien auch die Bürger aufgefordert, aktiv zu werden und sich und ihr Eigentum zu schützen. "Sowohl kommunal als auch privat ist man gefordert." Spannend bleibe die Frage, wie die Versicherungen zukünftig Schäden durch Starkregen bewerten werden, wenn diese Karten vorliegen und einsehbar seien, sagte Schuster auf eine Frage aus dem Gemeinderat.

Dieser beschloss einstimmig die Aufbereitung und Bereitstellung der Starkregenrisikokarten für die Öffentlichkeit sowie das weitere Vorgehen für die Förderantragstellung der Maßnahmenplanung "Seerain".