Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Wenn die Stützmauer im Kirchgraben ein Patient wäre, dann würde man allmählich von einer dicken Krankenakte sprechen können. Eigentlich hätte die Behandlung, oder besser gesagt die Sanierung, der Sandsteinmauer seit einigen Wochen laufen sollen, doch neue Erkenntnisse über den Baugrund und zur Fundamentierung der Bestandsmauer dieses komplizierten Bauwerks haben zu weiteren Verzögerungen geführt. Dies teilte die Verwaltung mit.

Eine neue Ausführung mittels Bodenvernagelung und Spritzbetonschale sei nun geplant. Die Gesamtbauzeit soll sich nur unwesentlich verlängern, da die Bodenvernagelung einen zeitlichen Vorteil biete, war von Projektleiter Simon Schuster vom Ingenieurbüro Willaredt zu erfahren. Aktuell ruhen deswegen die Arbeiten in der abgesperrten Straße, doch Ende Mai soll es laut Bürgermeister Frank Gobernatz weitergehen. "Eine neue Ausschreibung ist glücklicherweise nicht notwendig."

Ein Rückblick: Seit Dezember 2015 wird das marode Bauwerk mittels Verbauplatten gesichert. Im April 2016 lagen die ersten baulichen und statischen Gutachten über die Natursteinmauer vor. Wegen fehlender Förderzusage hatte man im Gemeinderat diese Maßnahme ins Jahr 2017 verlegt, und musste dann wegen der Haushaltslage diese Sanierung für ein weiteres Jahr verschieben.

Geplant war vom Ingenieurbüro Willaredt in Übereinkunft mit dem Gemeinderat eine Stahlbetonbauweise mit teilverblendetem Mauerwerk. Die erste Ausschreibung, die auch die Erneuerung des Fußwegs zur Kirche mit einbezogen hatte, war im Mai 2018 aufgrund nur einer Angebotsabgabe in Höhe von 388.000 Euro mit einem fast 150.000 Euro höheren Preisunterschied aufgehoben worden.

Um Mehrkosten bei einer möglichen notwendigen rückwärtigen Verankerung des Spundwand-Verbaus zu vermeiden, waren erneute Untersuchungen der Verbaustatik und des Baugrunds notwendig, die sich dann auch bestätigt hatten. Infolge dessen wurde mit dem sogenannten Abböschen eine Alternative zur Bauausführung überlegt und erneut ausgeschrieben. Das Planungsbüro passte die neue Kostenberechnung an die marktüblichen Preise an, und berechnete rund 300.000 Euro. Das Mosbacher Unternehmen Lintz & Hinninger GmbH & Co. KG bekam anschließend mit rund 270.000 Euro den Zuschlag.

Anfang März diesen Jahres starteten die vorbereitenden Arbeiten mit dem Verlegen von Strom- und Kommunikationsleitungen im Gehwegbereich, die nun abgeschlossen sind. "Und dabei hat man Gegebenheiten angetroffen, die sich ungünstiger darstellten, als die Gutachten diese im Vorfeld erwarten ließen", sagte Ingenieur Simon Schuster. Die zunächst angedachte Schwergewichtswand berge ein Risiko, da die Standfestigkeit der umliegenden Bereiche nicht garantiert werden könne. "Das Ingenieurbüro hat anschließend gemeinsam mit Planer, Statiker, Geologen und Baufirma alternative Verfahren überprüft und uns vorgelegt", erklärte Gobernatz. Dabei habe sich nach Abwägung aller Belange die Ausführung mittels Bodenvernagelung und Spritzbetonschale herauskristallisiert. "Aktuell laufen mit Hochdruck die entsprechenden Ausführungsplanungen und statischen Berechnungen."

Laut Schuster seien nach aktuellem Kenntnisstand keine Mehrkosten zu erwarten. "Das Baugrundrisiko, gerade für die angrenzenden Grundstücke und Anwesen, wird deutlich minimiert." Das sei auch für die Verwaltung ein wichtiger Aspekt gewesen. Und auch die Verblendung mit den vorgesehenen Natursteinen bleibt bestehen, sodass die Änderung der Ausführung keine optische Veränderung mit sich bringen würde.