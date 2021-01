Von Berthold Jürriens

Neidenstein."Als ob jemand zwei Eiszapfen durch die Nase und durch den Kopf zieht." So beschreibt Harald Schaaf die Schmerzen, die ihn während seiner Corona-Erkrankung fast wahnsinnig gemacht haben. "Das wünsche ich keinem." Rund acht Wochen später sind er und seine damals ebenfalls infizierte Frau Rita noch längst nicht wieder auf dem Damm, "aber uns geht es soweit gut."

"Anderen", weiß die 63-Jährige, "geht es viel schlechter. Wir mussten nicht ins Krankenhaus, nicht beatmet werden und konnten uns, so gut es ging, gegenseitig zu Hause helfen." Dennoch brauchen beide während des Gesprächs beim winterlichen Spaziergang immer wieder kleine Verschnaufpausen. "Matt, ausgelaugt und erschöpft", zählt Schaaf nur einige der Symptome auf, die typisch für "Post-Covid-Patienten" sind.

Wie viele andere Erkrankte berichten die Schaafs, dass sie sich nach zu viel körperlicher Aktivität schwach oder benebelt fühlen — ein Kennzeichen des chronischen Erschöpfungssyndroms, das länger andauern kann. Harald Schaaf zeigt seine Hand, die seit der Erkrankung zittert. "Ich wache morgens schweißgebadet auf, mein linkes Ohr hat einen Hörverlust von 60 Prozent erlitten, ich leide unter Schlafstörungen, und auch meine Stimmbänder sind nicht mehr intakt", erzählt der 65-jährige leidenschaftliche Chorsänger und Laiendarsteller der Theatergruppe des Gesangvereins Concordia.

Mit Gliederschmerzen habe es bei ihm im vergangenen Jahr um den 20. November herum angefangen. "Ich fühlte sofort, dass das keine normale Grippe sein kann." Als dann die Schwiegertochter den beiden über ihren positiven Corona-Test berichtete, hat sich das Ehepaar ebenfalls sofort testen lassen. Ergebnis: positiv.

Keine Motivation, keine Kraft

Kurze Zeit später stellte sich die Familie Schaaf mit insgesamt sieben Infizierten, darunter auch die Tochter und Enkelkinder, als "Hotspot" heraus. "Wir sind beide Risikopatienten und hatten uns immer geschützt", sagt Rita Schaaf, der nun noch mehr bewusst geworden ist, dass das Virus jeden treffen kann.

Was die Eheleute in den anschließenden 14 Tagen körperlich und psychisch erlebt haben, sei für sie unvorstellbar gewesen. "Harald hatte besonders unter den Schmerzen in den Gliedern und im Kopf zu leiden", erinnert sich Rita Schaaf. Selbst eine Ladung Schmerztabletten, die laut seines Hausarztes einen Elefanten ruhig gestellt hätte, führte zu keiner Linderung. "Schlafen und die Schmerzen erdulden", darum sei es einzig und allein in dieser Zeit gegangen.

Sorgen bereitete Harald Schaaf die vor einem Jahr festgestellte und auskurierte Lungenentzündung seiner Frau. "Deswegen musste sie auch Antibiotika nehmen." An Essen und Trinken war aufgrund der Anstrengung und des Geschmacksverlusts kaum zu denken. "Wir haben dann fünf Tage lang an zwei Litern Suppe gelöffelt. Nichts hat geschmeckt", erzählt Rita Schaaf. In kürzester Zeit habe ihr Mann, der ohnehin schon schlank ist, sechs Kilo abgenommen. Mit ihren Kindern und den Enkelkindern tauschten sie sich regelmäßig telefonisch aus. Vor allem ihre Schwiegertochter hatte unter starkem Husten zu leiden, kam aber ebenfalls ohne Krankenhausaufenthalt wieder auf die Beine.

Die Hilflosigkeit hat auch auf das Gemüt des Ehepaares geschlagen. Verlassen konnten sie sich auf die hilfsbereite Nachbarschaft, welche die notwendigen Einkäufe erledigte. "Dafür waren wir sehr dankbar. Aber es gab auch einige Anfeindungen und Vorwürfe. Zeitweise hat man sich als Aussätziger gefühlt", erinnert sich Harald Schaaf. Dabei hatte er nach dem Testergebnis sofort alle möglichen Kontaktpersonen benachrichtigt. "Ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen und dachte nur: Hoffentlich habe ich niemanden angesteckt."

Nach Ende der Quarantänezeit und nachdem beide wieder einigermaßen auskuriert waren, spielte sich das Leben des Ehepaares dennoch vorwiegend in den eigenen vier Wänden ab. "Uns hat zunächst total die Lebenslust gefehlt. Keine Motivation, kein Antrieb, keine Kraft."

Eine regelrechte Abneigung verspüren beide gegen die "Corona-Leugner" und "Masken-Verweigerer". "Sie waren mir schon vor der Erkrankung suspekt, aber Corona mit einer Grippe zu vergleichen, das ist für mich gefährlich", sagt Harald Schaaf nach seiner Corona-Erfahrung. Er nimmt in der Öffentlichkeit kein Blatt vor den Mund, wenn zum Beispiel der Abstand nicht eingehalten wird. "Auch dadurch, dass wir das jetzt durchgemacht haben und weiter unter den Folgen leiden, schauen wir noch genauer hin", ergänzt Rita Schaaf.

Wie lange sie die Langzeitsymptome noch begleiten werden, wissen sie nicht. Aktuell genießen sie vor allem die wohldosierten Spaziergänge an der frischen Luft. "Wir kämpfen uns sozusagen ins Leben zurück und genießen jede Kleinigkeit", sagen die Schaafs lächelnd. Und das klingt dann doch optimistisch.