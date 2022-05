Neidenstein. (bju) Am Dienstag war es noch ein Tagesordnungspunkt auf der Gemeinderatssitzung. Nun wurde der Verkauf der 28 gemeindeeigenen Bauplätze im Neubaugebiet "Epfenbacher Berg III" auch vom Erschließungsträger MVV Regioplan mit einem symbolischen Spatenstich bekräftigt.

Insgesamt sind hier 55 Grundstücke geplant. Bekanntlich wurden die Bauplätze im Gemeindebesitz, die eine Größe zwischen 437 und 637 Quadratmetern besitzen und somit zwischen rund 105.000 Euro und 153.000 Euro kosten, durch ein Punkteverfahren zu festgelegten Kriterien vergeben. Nur der 29. Bauplatz im zukünftigen "Würzweilerring" fand keinen Interessenten und bleibt vorerst im Besitz der Gemeinde. Die Grundstücke und Bauplätze im "Horbachweg" und dem "Burgblick" dürfen nach Gemeinderatsbeschluss nun offiziell an die Bewerber verkauft werden. Die zukünftigen Hauseigentümer seien bereits über das Verkaufsprozedere mit der Reservierungskaution, dem Kaufvertragsentwurf mit dem Hinweis auf den Abschluss eines notariellen Kaufvertrags sowie der Vorlage einer Finanzierungsbestätigung informiert, sagte Bürgermeister Frank Gobernatz.

Bei bestem "Spatenstich-Wetter" trafen sich Vertreter der Verwaltung, der beteiligten Unternehmen und Gemeinderäte, um den Startschuss für die Erschließungsarbeiten vorzunehmen. Auch wenn die zukünftigen Häuslebauer keine Einladung erhalten hatten, was von einigen bedauert und von anderen mit einem "nicht schön" kommentiert wurde, waren dennoch einige von ihnen vor Ort erschienen, um bei dem für sie besonderen Ereignis dabei zu sein.

Gobernatz freute sich, dass "es nun endlich losgeht". Hier entstehe ein attraktives Wohngebiet für Familien in Neidenstein, "das mit dem erfahrenen Erschließungsträger MVV Regioplan einen verlässlichen Partner an seiner Seite hat". Das Mannheimer Unternehmen ist unter anderem für die Erschließungsplanung der Schmutz- und Regenwasserentwässerung, dem Regenrückhaltebecken sowie der Straßen verantwortlich. "Die Beauftragung des auch in der Region bekannten Tiefbauunternehmens Naumann aus Ittlingen wird nun eine qualitätsvolle und schnelle Durchführung der Arbeiten gewährleisten", sagte Dr. Alexander Kuhn, Geschäftsführer der MVV Regioplan. Er sei sicher, dass die Fertigstellung bis zum Spätsommer 2023 termingerecht erfolgen wird. Kuhn bedankte sich für die bisher geleistete Arbeit bei allen Projektbeteiligten sowie bei der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit im Verlauf der Planungen für das Neubaugebiet, das rund 3,8 Hektar beträgt.

Der Verwaltungschef zählte in seiner Rede noch einige Besonderheiten auf. So sei das Gebiet in einer exponierten Lage und über den Epfenbacher Berg und den Seerain erreichbar. Das Regenwasser werde über ein geplantes Regenrückhaltebecken abgeleitet. "Das in dieser Lage und Höhe bekannte Problem des Wasserdrucks wird durch eine Druckerhöhungsanlage gelöst, die auch die Versorgung des Bestandsgebietes verbessern wird", informierte Gobernatz weiter.

Wasser und andere Getränke sowie ein kleiner Imbiss, organisiert von Claudia Weimer vom Erschließungsträger und dem örtlichen Bauhof, sorgten abschließend dafür, dass man sich "oben auf dem Berg" noch etwas länger aufhalten und die schöne Aussicht genießen konnte.