Neidenstein. (bju) "Die Tagesordnungspunkte möchten wir aufgrund der aktuellen Lage auch zügig durchgehen", sagte Bürgermeister Frank Gobernatz vor der jüngsten Sitzung des Gemeinderats und wollte damit auch auf die anwesenden Besucher Rücksicht nehmen. Die müssen bekanntlich ihren Nasen-Mund-Schutz dauerhaft tragen, während es den Gemeinderäten an ihren Plätzen selbst überlassen ist, die Maske aufzubehalten. Ob man diese Regel in Zeiten steigender Infektionszahlen verstehen muss, bleibt fraglich.

Andere Fragen stellten zwei Bürger, die sich nach Neuigkeiten über den Discounter in Neidenstein informieren wollten und sich eine Gehwegausbesserung in der Panoramastraße wünschten. "Wir versuchen, das Thema Discounter voranzutreiben, aber aktuell ist es etwas zäh", gestand der Orts-Chef. Bekanntlich hat das Unternehmen Norma Interesse, in Neidenstein Fuß zu fassen. Für den schlechten Zustand des Bürgersteigs sagte der Verwaltungschef eine zeitnahe Maßnahme zu.

Aus dem Gemeinderat kam die Frage bezüglich einer geplanten Impfaktion im Burgdorf: "Wir haben uns beim Landratsamt gemeldet, unseren Wunsch geäußert und dies auch bestätigt bekommen." Nun heiße es, abzuwarten, sagte Gobernatz.

Er hatte anschließend selbst einige Informationen zu verschiedenen Maßnahmen im Ort parat. Unter dem Motto "Und täglich grüßt das Murmeltier" stand mal wieder der Glasfaserausbau der BBV. Zwar sind laut Gobernatz zahlreiche Firmen im Ort im Auftrag der BBV unterwegs, die Ausbesserungsarbeiten vernehmen und ein spezielles Kabel an der Mühlbrücke verlegen, aber das Unternehmen, das für das weitere "Einblasen" des Glasfaserkabels zuständig sein sollte, habe er "noch nicht gesehen". Eine weitere Großbaustelle wird es im Kirchgraben geben, dort werden die Kanäle und die Straße saniert. "Diese Maßnahme soll nun im Frühjahr 2022 beginnen."

Gobernatz gab ebenfalls bekannt, dass die Rathaus-Mitarbeiterin Regina Triller nun auch die Aufgabe der Schulsekretärin der Burgdorfschule übernimmt. Dies sei in einer nicht-öffentlichen Sitzung beschlossen worden.