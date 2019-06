Neidenstein. (bju) Rund eineinhalb Jahre ist es her, dass Melanie Westermann-Weis ihr "Mel’s Café und mehr …" eröffnet hat. In der ehemaligen Filiale der Volksbank hatte sich die Gastronomin ihren Traum von einem Café im französischen Stil erfüllt, der nicht nur ein Back-Shop, sondern auch ein "Wohlfühlort" sein soll. Unterstützt wurde sie dabei von der Gemeinde, die als Verpächter fungiert, nachdem die Bäckerei Maurer im April 2017 im Ort schließen musste und somit der letzte Nahversorger ging.

"Dieses Konzept war ja ganz neu hier in Neidenstein", erinnert sich Westermann-Weis an die nicht immer einfachen ersten Wochen. Preis- und Warenanpassungen, Angebot und Nachfrage, Öffnungszeiten - das sei auch für Westermann-Weis ein Lernprozess gewesen. Ihr "Herzblut und die Freude an dem Café" sorgten für einige Veränderungen, die sich nicht nur durch die Deko-Artikel im und vor dem Gebäude offenbaren.

Neben verschiedenen Backwaren kam der Mittagstisch hinzu. "Wir können fast immer einige Stammgäste oder hier im Ort tätige Handwerker begrüßen", sagt Westermann-Weis. Auch Bürgermeister Frank Gobernatz tauche ab und zu mit Geschäftspartnern der Gemeinde auf. "Wir unterstützen unsere örtlichen Geschäfte nicht nur verbal, sondern haben Interesse daran, dass alles gut läuft."

Neben Gebäck aus der Stiftsbäckerei Sinsheim freut sie sich nun über ihren Kooperationspartner. "Ab sofort gibt es Kuchen, Torten, Brötchen und Brot von der Bäckerei Banschbach." Die Gastronomin habe den Kontakt zu der Bäckerei, die zehn Filialen besitzt, selbst hergestellt. Sie hofft nun, dass auch der eine oder andere skeptische Kunde zurückgewonnen werden kann, der auf regionale Backwaren schwöre. "Bezüglich meines Angebots im Café habe ich noch viele Ideen im Kopf, die aber noch etwas Zeit zum Verwirklichen brauchen."