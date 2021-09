Neidenstein. (bju) Die Vergabe der Bauleistungen zu den Kanal-, Wasserversorgungs- und Straßenbauarbeiten im Bereich Kirchgraben wurde im Rahmen der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beschlossen. Mit dem Angebotspreis in Höhe von rund 431.000 Euro war die Firma HLT Baugesellschaft mbH aus Neckargerach der günstigste Anbieter. "Das Unternehmen ist in Neidenstein durch seine Arbeiten am Epfenbacher Berg bereits bekannt", sagte Simon Schuster vom Ingenieurbüro Willaredt.

Frühester Beginn für die mehrmonatige Maßnahme sei im November. "Hier müssen wir aber auch die Verfügbarkeit von den Materialien beachten und eventuell dann erst im Februar 2022 beginnen. Dann müssen wir etwas straffer arbeiten." Die Bauarbeiten sollen auf jeden Fall im Juni 2022 beendet sein.

Schuster erläuterte den Austausch der Kanäle und zweier Schachtbauwerke: "Die Seitenanschlüsse aus Beton- und Steinzeugrohr müssen innerhalb des kompletten Kirchgrabens bis zur Grundstücksgrenze erneuert werden."

Augenmerk wird auch aufs Umfeld der Maßnahme gelegt. Da es sich um eine sensible Bausubstanz in diesem Bereich handelt und in bis zu drei Metern Tiefe gearbeitet werden muss, wird es Aufnahmen zur Beweissicherung geben. "Diese werden wir in den nächsten Wochen durchführen." Erneuert werden auch die Straßenablaufleitungen.

Neben dem Straßenbau, der auf einer Abschnittslänge von 120 Metern vorgenommen wird, werden auch Pflaster in die Fahrbahn und ein Rundbordstein entlang des Gehwegs versetzt.

Im Auftrag des Wasserzweckverbands Unterer Schwarzbach werden ebenfalls die Haupt- und Hausanschlussleitungen der Wasserversorgung erneuert.