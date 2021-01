Neidenstein. (pol/make) Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße K4191 bei Neidenstein ist ein Mann schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben war der 54-Jährige gegen 9 Uhr mit seinem Mercedes auf der K4191 von Epfenbach in Richtung Neidenstein unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der nassen Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Acker.

Dabei überschlug sich der Mercedes und blieb schließlich auf der Beifahrerseite liegen. Der Mann war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er hatte bei dem Überschlag schwere Verletzungen erlitten und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.

Sein Auto musste mit einem Kranfahrzeug aus dem Acker gehoben und anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die K4191 bis etwa 11 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Die Fahrbahn wurde währenddessen durch die Straßenmeisterei vorsorglich abgestreut.

Update: Mittwoch, 13. Januar 2021, 12.30 Uhr