Neidenstein. (bju) Schock für die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins (OGV): Am Freitag entdeckte man im Teich auf ihrem Vereinsgelände Märzenquelle, das sich zwischen Neidenstein und Daisbach befindet, laut Augenzeugenberichten über 100 tote Kröten. Auch verendete Mäuse und der Kadaver eines Vogels wurden am Ufer gefunden. Ob auch diese im Zusammenhang mit einer möglichen Wasserverunreinigung stehen, ist derzeit nicht auszuschließen. Ein Teil der leblosen Körper wurde bereits entfernt, eine Wasserprobe wurde zur Untersuchung entnommen.

Aktuell ist man noch ratlos, durch wen oder was das Teichwasser eventuell verunreinigt wurde. Bevor in der vergangenen Woche Regen einsetzte, sei aber rund um den Teich noch nichts Bedenkliches festgestellt worden, hieß es gegenüber der RNZ.

Daher liegt die Vermutung nahe, dass noch unbekannte Stoffe von außerhalb in den Teich gespült wurden, wie in den Reihen des OGV gemutmaßt wird. Das Vereinsgelände liegt idyllisch zwischen Wiesen und Feldern in unmittelbarer Waldrandlage. Gerade der Teich bot als Biotop zahleichen Amphibien einen Lebensraum. Er ist nun vorerst völlig zerstört.