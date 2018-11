Neidenstein. (bju) Wie könnte ein neuer Platz im Altort heißen? Richtig, Altort-Platz. Doch bis sich der Gemeinderat zu dieser Namensgebung durchgerungen hatte, wurde munter diskutiert. Schließlich gab es einige Vorschläge der Verwaltung und aus nichtöffentlichen Vorberatungen des Gemeinderats zur Titulierung der rund 230 Quadratmeter großen Fläche, die für viele Neidensteiner wegen der Fachwerkhäuser und aufgrund des freien Blicks auf die Burg einer der idyllischsten Stellen im Ort ist.

Der "aufwendig errichtete Platz an der Bergstraße" verdiente laut Bürgermeister Frank Gobernatz einen "angemessenen offiziellen Namen". Der erste Arbeitstitel zu Beginn der Bauphase, die im Mai 2018 offiziell mit einem Baggerbiss gestartet worden war, lautete "Kleiner Dorfplatz". "Der Zusatz Unterdorf könnte hinzugefügt werden", erläuterte der Verwaltungschef. In Anlehnung an die Bezeichnung "Stiller Winkel", die unter einer Zeichnung an dieser Stelle in der Ortschronik von Karl Ziegler auftaucht, seien "Altort-Winkel" und "Dorfplatz Stiller Winkel" weitere Vorschläge. Letztgenannter wurde vor allem von der Verwaltung befürwortet. Keine Chance hatte von Beginn an der Heinrich-Schneider-Platz, der zu Ehren eines ortsansässigen Steinhauermeisters eingereicht worden war. "Den kennt doch niemand", hieß es unisono im Gemeinderatsrund. Helmut Kimmel zeigte Sympathien für "Stiller Winkel". "Dazu ein Schild mit dem Bild aus der Ortschronik", so seine Idee. Hans-Dieter Kretzler erkannte in der Zeichnung in der Ortschronik nur ein Haus mit einer Treppe an dieser Stelle - somit sei dieser Name ungeeignet. Andere Ratsmitglieder monierten, dass der neue Dorfmittelpunkt nicht "still" sei, sondern Vereine zu Festlichkeiten anregen solle.

Ludwig Kreß hatte dann die Idee "Altort-Platz". "In Anlehnung an das Altortfest, das hier stattfindet", so seine Begründung. Außerdem bezeichne der Name den Platz so, dass jeder sofort wisse, wo er zu finden sei. Sperrig empfand Andrea Volk diesen Namen und plädierte für "Kleiner Dorfplatz" oder "Dorfplatz Altort". Für letztgenannten Vorschlag konnte sich auch Kimmel begeistern, der sich weitere ähnliche Namensgebungen wie "Dorfplatz Unter der Linde" ausmalte. Manfred Ziegler hätte gerne das "Unterdorf" im Namen gesehen, auch wenn viele seiner Ratskollegen diesen Unterschied von Ober- und Unterdorf nicht mehr als zeitgemäß empfanden.

Somit standen schließlich "Altort-Platz" und "Dorfplatz Altort" zur Wahl. Mit dem denkbar knappsten Ergebnis, nämlich sechs zu fünf Stimmen, setzte sich der Kreß-Vorschlag durch. Am Mittwoch, 12. Dezember, soll der Altort-Platz mit einer kleinen offiziellen Übergabe zur "Nutzung frei gegeben" werden. "Bis dahin soll auch das Carport fertig sein, das aktuell aufgebaut wird", informierte Frank Gobernatz. Im Rahmen der 700-Jahr-Feier der Gemeinde wird der Platz im kommenden Jahr dann zu größeren Ehren kommen. In diesem Zusammenhang berichtete Kimmel von Wortmeldungen aus der Bevölkerung, die dieses "Brimborium" mit der Einweihung als pietätlos bezeichnet hätten. Grund sei der Wohnhausbrand an dieser Stelle, der vor drei Jahren den Tod eines Mannes gefordert hatte. Das tragische Unglück mit dem anschließenden Abriss des Gebäudes und dem Ankauf der Fläche durch die Gemeinde hatte die neue Platzgestaltung erst möglich gemacht.