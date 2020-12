Neidenstein. (bju) Der Gemeindetag Baden-Württemberg hat als Klimaschutzprojekt der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg die Aktion "1000 Bäume in 1000 Kommunen" ins Leben gerufen. Ziel ist es, insgesamt eine Million neuer Bäume in Baden-Württemberg zu pflanzen und dadurch einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz auf kommunaler Ebene zu leisten. Eine Million neu gepflanzter Bäume entsprechen dabei einer Fläche von circa 330 Hektar Wald, der dann einmal 4300 Tonnen CO2 speichern kann. Jetzt ist auch das Burgdorf mit dabei.

Dessen Revierleiter Thomas Glasbrenner hat zwei Flächen zur Baumpflanzung in der Gemarkung Neidenstein ausgewählt: Oberhalb der "Märzenquelle" im Schlosswald und im sogenannten "Kleinen Wäldchen" im Bereich des Langlochwalds. "Wir haben uns für eine Pflanzzeit im Herbst entschieden" erklärte Revierleiter Glasbrenner, der die Winterfeuchte zum besseren Anwachsen der Pflanzen als Hauptgrund nennt.

Beim Einpflanzen der Setzlinge im Beisein von Bürgermeister Frank Gobernatz gab es genau diese idealen Bedingungen. Bei nasskaltem Wetter und einer gut durchfeuchteten Bodenoberfläche wurden im "Kleinen Wäldchen" 300 Rot-Eichen mit tatkräftiger Unterstützung vom örtlichen Forstunternehmer Hartmut Grab gepflanzt. "Die Rot-Eiche ist zwar kein heimischer Baum, aber sie kommt mit der zunehmenden Sommertrockenheit und den hohen sommerlichen Temperaturen bisher gut zurecht", weiß der Revierleiter zu berichten. Der Schlosswald freut sich über 600 Spitz-Ahorn, die ebenfalls trockenheitsresistent seien. "Außerdem blüht diese Baumart sehr früh im Jahr und stellt damit nicht nur eine wichtige Bienenweide dar, sondern bereichert zusätzlich noch durch eine außergewöhnlich schöne Herbstfärbung", sagte Glasbrenner. 50 Douglasien und 50 Fichten im "Langlochwald" komplettieren die 1000 Bäume. Zum Schutz vor Wildverbiss mussten die Bäumchen in eine sogenannte Wuchshülle gepackt und mit einem Robinienpfahl fixiert werden.

"In den nächsten Jahren gilt es nun, aufkommende Konkurrenzvegetation kurz zu halten und mit dem Freischneider mehrmals im Jahr die Flächen zu mähen", erklärte Glasbrenner die zukünftige Baumpflege. Letztendlich entscheide aber vor allem das Wetter die Entwicklung der Bäume.