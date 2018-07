Nein, keine Fotomontage. Diese Daisbacher Kuh war überraschend am Sonntagmorgen auf dem Neidensteiner Friedhof zu finden und sorgte für große Aufmerksamkeit. Foto: privat

Von Berthold Jürriens

Neidenstein. (bju) Dass der Friedhof im Burgdorf nicht nur die letzte Ruhestätte für viele Menschen ist, sondern durch seine parkähnliche Anlage auch ein Platz, um für einige Minuten die Stille und die Natur zu genießen, das scheint sich auch bei einigen Rindviecher herumgesprochen zu haben. Eines davon hatte auf jeden Fall am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr für mächtige Furore gesorgt.

Nicole Denter traute auf jeden Fall ihren Augen nicht, als sie die Kuh durch das nicht geschlossene Eingangstor im unteren Bereich des Friedhofs in aller Gemütlichkeit hereinspazieren sah. „Sie hatte sich schon vorher durch lautes Muhen bemerkbar gemacht“, erzählt Nicole, und sie habe dann mit lauten Rufen die anderen Friedhofsbesucher auf den tierischen Gast aufmerksam gemacht.

Der eine oder andere habe wohl im ersten Moment an Nicoles Wahrnehmung aufgrund der Hitze gezweifelt, doch die Kuh habe ihren Weg in ein Schattenplätzchen zielstrebig anvisiert. „Nach zehn Minuten habe sie dann über die Gräbern hinweg ihren Rückweg in Richtung Eschelbronn eingeschlagen, aber ohne irgendwelche Blumen oder Pflanzen zu fressen.“

Augenzeuge Hermann Fletterer hat dann versucht das Rindvieh zu begleiten und sie vor allem nicht aus den Augen zu verlieren. „Es wusste ja keiner, woher sie kam. Außerdem ist das nicht ungefährlich. Ein Pärchen hatte sogar von einer zweiten Kuh berichtet“, so Fletterer, der im Burgdorf als Mann der Tat bekannt ist. Bis zu den Aussiedlerhöfen in Eschelbronn sei die Kuh über die Felder getrabt, immer im Blick von Fletterer, der dann auch die Polizei über die 110 benachrichtigte.

Als dann der Daisbacher Landwirt auftauchte, der seine zwei Kühe vermisste, habe er noch kurz beim „Treiben“ in Richtung Daisbach mitgeholfen. „Der Landwirt hatte die beiden Kühe gerade erst am Samstag neu bekommen“, weiß Fletterer, der sich wundert, dass die freilaufenden Kühe nicht schon vorher aufgefallen seien. „So lustig die Geschichte ist, man muss froh sein, dass nichts passiert ist. Wer weiß, welchen Weg die Kühe von Daisbach aus genommen hatten.“

Kleine Randnotiz: Dass die Daisbacher Kuh sich ausgerechnet auf dem Grab eines bekannten Neidensteiner Landwirts ihren Ruheplatz ausgesucht hatte, passte dann auch irgendwie zu diesem überraschenden und sonderbaren Friedhofsbesuch.