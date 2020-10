Von Winfried Glasbrenner

Neidenstein. Herbstzeit ist Mostzeit. Die Besitzer von Streuobstwiesen bringen ihre Äpfel und Birnen zu den Keltereien der Region, um sie zu Saft pressen zu lassen. Viele kleine Betriebe haben längst aufgegeben, die Kelterei Mayer in der Neidensteiner Bahnhofstraße übt das Geschäft allerdings seit 60 Jahren immer noch aus.

Der gelernte Küfer Ludwig Mayer schaffte sich im Jahr 1960 eine Packpresse an und begann mit dem Mostpressen. In dieser Presse ist die Maische in Holzrahmen geflossen, die aufeinandergestapelt wurden. Die Rahmen waren mit Tüchern ausgelegt. War der Stapel voll, wurde er hydraulisch zusammengepresst und der Saft quoll heraus. Anschließend wurden die Rahmen abgenommen, die Tücher mit den festen Rückständen, dem sogenannten Trester, ausgeschüttelt und auf eine "Roll" geworfen. Mindestens zwei Mann waren an der Presse beschäftigt, auch musste der Saft in die Fässer gepumpt werden.

"Alle sechs Kinder haben mitgeholfen, auch der Opa aus Waldhilsbach", erinnert sich Tochter Silke. Im doch recht engen Hof der Familie Mayer lagerten damals in der Herbstzeit immer viele Mostfässer, denn Ludwig Mayer hat auch die Holzfässer seiner Kunden geputzt und danach wieder verschlossen. Dazu mussten die eisernen Fassreifen mit dem Setzhammer fachgerecht wieder aufgesetzt werden.

Hintergrund Im Kraichgau wird vergorener Apfel- oder Birnensaft seit jeher als "Moschd" bezeichnet. In anderen Regionen nennt man den frisch gekelterten Saft, auch den der Trauben, Most – im Gegensatz zum vergorenen Produkt, das dann Apfelwein, im Hessischen "Äpplwoi", heißt. Auch die Schwaben kennen den "Echten Schwäbischen Bieremoscht", der ausschließlich aus Mostbirnen hergestellt wird, und in [+] Lesen Sie mehr Im Kraichgau wird vergorener Apfel- oder Birnensaft seit jeher als "Moschd" bezeichnet. In anderen Regionen nennt man den frisch gekelterten Saft, auch den der Trauben, Most – im Gegensatz zum vergorenen Produkt, das dann Apfelwein, im Hessischen "Äpplwoi", heißt. Auch die Schwaben kennen den "Echten Schwäbischen Bieremoscht", der ausschließlich aus Mostbirnen hergestellt wird, und in bestimmten Regionen der Schweiz etwa nimmt die Mosterzeugung traditionell ebenfalls einen hohen Stellenwert ein. (wig)

[-] Weniger anzeigen

Ludwig Mayer hat als besonderen Service mit seinem Kleinlaster auch Most an Stammkunden transportiert und direkt vom 1000-Liter-Behälter in den Keller ins Fass gepumpt. "Viele Bauern haben bis zu 3000 Liter Most im Jahr gemacht", wusste ein Kunde zu berichten. Ludwig Mayer hat es auch verstanden, in seinen zwei Gewölbekellern sehr gute Moste auszubauen – in großen Holzfässern natürlich.

Später hat Sohn Hans Mayer die Kelterei übernommen. Er identifizierte sich voll und ganz mit dem Job als Mostmacher und ließ sich, als besonderen Spaß, zum Mostkönig Hans I. proklamieren. Bei etlichen Kerweumzügen saß er als Mostkönig in originellem Kostüm auf dem Thron. Neidenstein hatte sich damals den Ruf als "Mosthochburg" erarbeitet, gab es doch etliche aus dem Burgdorf, die erfolgreich an den jährlichen Kraichgauer Mostprämierungen teilgenommen hatten.

Die Obstreste werden oft für die Wildtierfütterung verwendet

Nach dem frühen Tod von Hans Mayer im Jahr 2012 übernahm sein Bruder Wilhelm die Kelterei. Zusammen mit seiner Gattin Jutta führt er nun im Nebenerwerb den Betrieb, bei dem seit etlichen Jahren eine moderne Bandpresse die einstige Packpresse ersetzt hat. Der Trester wird vom Band auf die "Roll" befördert, und Jagdpächter holen sich gerne davon, um mit den ausgepressten Obstresten Wildtiere zu füttern.

Der gelernte Lagerist "Bill" Mayer ist so alt wie die Kelterei selbst, er feiert dieses Jahr seinen 60. Geburtstag. Viele Kunden kennt er seit seiner Kinderzeit, sie kommen jedes Jahr wieder. Immer wieder wird auch nach frischem Süßmost in kleineren Mengen gefragt. Oft von Liebhabern, die kein eigenes Obst haben. Von Anfang September bis in den November hinein läuft die Saison, gekeltert wird meist mittwochs und samstags.