Neidenstein. (bju) Im Burgdorf wird das Leben ab dem kommenden Jahr teurer. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Erhöhung der Hebesätze für die Gewerbesteuer sowie für die Grundsteuern A und B beschlossen.

"Wir haben nur wenig Stellschrauben, um die notwendigen Ausgaben zu finanzieren", erklärte Bürgermeister Frank Gobernatz. Der Haushaltsplan 2021 sei bereits der zweite gewesen, der beim ordentlichen Ergebnis kein positives Saldo aufweisen würde. "Dieser Haushaltsplan konnte nur mit der Zustimmung zu einem Haushaltssicherungskonzept genehmigt werden." Mit dem Finanzausschuss habe man die Erhöhung der Realsteuersätze zum 1. Januar 2022 als Haushaltskonsolidierungs-Maßnahme ausgearbeitet.

"Die letzte Erhöhung fand 2012 statt, sodass die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer zehn Jahre lang Bestand hatten", begann Kämmerin Martina Kuk ihre Präsentation der Zahlen. Damals sei die Grundsteuer A von 340 auf 380 Prozentpunkte, die Grundsteuer B von 380 auf 420 Prozentpunkte und die Gewerbesteuer von 340 auf 360 Prozentpunkte gestiegen. "Ab 2022 schlagen wir eine Erhöhung von 70 Prozentpunkten für die Grundsteuer A vor. Die Grundsteuer B soll auf 420 Prozentpunkte steigen. 380 und somit 20 Prozentpunkte mehr sollen die Gewerbetreibenden zahlen." Kuk relativierte die auf den ersten Blick großen Steigerungen der Prozentpunkte, in dem sie mögliche Mehreinnahmen für die Kommune präsentierte. "Bei der Grundsteuer A sprechen wir von circa 1600 Euro, bei der Grundsteuer B von rund 17.000 Euro und bei der Gewerbesteuer von ungefähr 30.000 bis 40.000 Euro. Das alles sind Jahreseinnahmen."

Für die anwesenden Besucher waren die folgenden Mehrausgaben interessanter, die die Einwohner direkt betreffen. Kuk hatte einige Varianten mit Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung kalkuliert. Im Durchschnitt bezahlt der Steuerzahler für die Grundsteuer B zwischen 13 und 47 Euro mehr im Jahr. Bei der Grundsteuer A, die bekanntlich für land- und forstwirtschaftliche Betriebe gilt, führte Kuk eine beispielhafte Berechnung von rund 25 Euro jährlichen Mehrkosten an. "Im Vergleich zu anderen Kommunen liegen wir nicht unten mit unseren Hebesätzen, aber es gibt auch viele Gemeinden, die höhere Steuersätze erheben." Kuk geht davon aus, dass im Laufe der nächsten Jahre viele Kommunen nachziehen werden, um ihren Haushalt auszugleichen.

Ab dem Jahr 2025 regelt das Landesgrundsteuergesetz die Erhebung der Grundsteuer generell neu, ergänzte Kuk. Ein weiterer Gesetzentwurf zu diesem Thema sieht unter anderem die Einführung einer Grundsteuer C vor. Damit könnten Kommunen aus städtebaulichen Gründen ab dem Jahr 2025 einen gesonderten Hebesatz für unbebaute, baureife Grundstücke festlegen. "Es kommt also noch einiges in den nächsten drei Jahren auf uns zu", sagte die Kämmerin.

Ohne Gegenstimme beschloss der Gemeinderat die Erhöhung der Hebesätze zum 1. Januar kommenden Jahres.