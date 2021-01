Neidenstein. (bju) Bürgermeister Frank Gobernatz hat die Zustimmung für seine zweite Amtszeit in einer coronabedingt außergewöhnlichen Wahl erhalten. Auf den alten und neuen Bürgermeister entfielen 693 Stimmen und somit 96,65 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 756 Stimmen. Das waren die erhofften "50 plus", nämlich 52 Prozent, die Alleinkandidat, Bürgermeister Gobernatz als Wunschziel angegeben hatte.1461 Wahlberechtigte waren zur Wahl im Burgdorf aufgerufen, von denen alleine 539 per Briefwahl ihr Votum vornahmen. Ungültige Stimmen waren 39 abgegeben worden. Auf insgesamt 3,35 Prozent sonstige Namensnennungen entfielen zusammen 24 Stimmen. "Auf meine Neidensteiner kann ich mich verlassen", so der alte und neue Bürgermeister, der sich über dieses "tolle Wahlergebnis" gemeinsam mit seiner Frau Ronda freute und sich für das Vertrauen bei den Wählerinnen und Wähler bedankte. Aufgrund der Pandemie Bedingungen hatten sich nur wenige Bürgerinnen und Bürger in die Von-Venningen-Halle begeben, wo um 18.55 Uhr das Ergebnis von Wahlleiter Hans-Dieter Kretzler verkündet wurde. Waibstadts Bürgermeister Joachim Locher und sein Eschelbronner Kollege Marco Sieising überbrachten stellvertretend für die anderen Bürgermeister die Glückwünsche. "Er hat dieses Ergebnis verdient bei so einer tollen Wahlbeteiligung", lobte BM Locher seinen Kollegen und die Wähler gleichzeitig. Auf das übliche Freibier musste zwar verzichtet werden, doch BM Gobernatz gab sein "Ehrenwort", dass das nachgeholt wird, sobald Feierlichkeiten möglich sind.