Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Über regen Besuch konnte sich der Verein "Fördergemeinschaft Ehemalige Synagoge Neidenstein" am Europäischen Tag der jüdischen Kultur freuen. Viele interessierte Besucher erkundeten die Ausstellung "Momentaufnahmen – eine Annäherung an die Geschichte der Familie Weil", die der Waibstadter Verein "Jüdisches Kulturerbe im Kraichgau" zur Verfügung gestellt hatte.

Auf "Roll-ups", also ausgerollten Bannern, gab es historische Bilder und Dokumente, Biografien und Ausführungen, die zum Thema "Jüdische Reisen" passten. Themen wie das Dr.-Hermann-Weil-Mausoleum oder der Jüdische Friedhof, der 2556 erhaltene Grabsteine aufweist, reihten sich an die Flucht während der Zeit des Nazi-Regimes. Auch über die Steinsfurter Familie Weil gab es Neues zu entdecken. Ob Goldrausch in Kalifornien, Amerikanischer Bürgerkrieg oder die Beteiligung an einem Unternehmen, aus dem später die Lehmann Brothers hervorgingen – überall gab es verwandtschaftliche Verbindungen. Felix Weil, der Förderer und Mitbegründer des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt, war dabei ein ganz besonderer und nicht immer einfacher Zeitgenosse, wie man anhand der verschiedenen "Roll-ups" erfahren konnte.

Doch nicht alleine wegen der Ausstellung waren etliche Besucher erschienen, wie man in Gesprächen erfuhr. Sie erkundigten sich bei den Vorstandsmitgliedern Peter-Paul Ophey, Albrecht Schütte und Karin Schäfer über das ehemalige jüdische Gotteshaus und über die Vereinstätigkeit. "Ich bin überrascht, was dieses Gebäude für eine Größe hat", sagte ein Besucher aus Waibstadt. Viele wünschten dem Projekt viel Erfolg und lobten das Engagement des Vereins, der aber aufgrund der Herausforderung nicht zu beneiden sei, wie es ein Gast ausdrückte.

Doch nicht nur die Besucher wurden mit Informationen rund um den neu gegründeten Verein und die ehemalige Synagoge versorgt. "Wir haben erfahren, dass es wohl eine Quelle gegeben haben muss, die für die Mikwe genutzt wurde", erzählte Ophey. Bekanntlich ist der Standort des jüdischen Ritualbads immer noch nicht exakt lokalisiert. Die Mikwe soll aber aufgrund von Dokumenten auf jeden Fall existieren.

Auch der Angelbachtaler Künstler Jürgen Goertz, unter anderem bekannt für sein "S’Printing Horse", das in Heidelberg steht, war vor Ort und zeigte sich vom aktuellen Zustand begeistert. "Bevor hier etwas gemacht werden soll, müsste man diesen Zustand mit den Balken und alten Gemäuer im Innern künstlerisch einfangen. Vielleicht auch literarisch." Installationen, Konzerte, Lesungen nannte er als Vorschläge, die der Vorsitzende Ophey dankbar aufnahm.

Eine faustdicke, aber nette Überraschung gab es dann für den Verein noch im Laufe des vergangenen Montags, denn auf dem Internet-Nachrichtenportal "Spiegel Online" wurde die ehemalige Neidensteiner Synagoge in dem Artikel "Jüdisches Leben in Deutschland – Wo sind all die Synagogen hin?" auch bildlich erwähnt. Der Autor beschäftigt sich mit den Synagogen in Deutschland, die abgerissen oder zu Scheunen, Ställen oder Lagerhallen umfunktioniert wurden. "An manchen Orten kämpfen Bürgerinitiativen oder jüdische Gemeinden aber auch heute noch für einen würdigen Umgang - zum Beispiel im baden-württembergischen Neidenstein, wo ein Landwirt ein Synagogengebäude zum Lager und Stall umfunktionierte", kann man dort lesen.