Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Die obdachlose Frau, die es sich unter einer Brücke zwischen Heidelberg und Mannheim etwas wohnlich eingerichtet hat, wird wohl nie erfahren, dass sie der Auslöser für den Bau des „HomeCycle“ ist. „Ich habe diese Frau auf meinem Weg zur Arbeit im Sommer immer wieder gesehen und dachte mir, dass irgendwann auch die kalten Tage kommen“, erzählt Wolf Dietzel von der Idee eines Mikro-Wohnmobils für obdachlose Menschen. „Und wo schläft sie dann? Und was macht sie mit ihren ganzen Sachen“, lauteten weitere Fragen.

Gemeinsam mit seiner Familie, Verwandten und Freunden entwickelte sich zunächst in Gesprächen die Idee, wie man Obdachlosen ein Stück Zuhause schenken könnte. „Einfache Mobilität, ein Platz zum Schlafen und Stauraum für die wenigen Habseligkeiten“, zählt der gelernte Kfz-Mechaniker auf, der seit über 30 Jahren auch als Franchiseunternehmer aktiv ist. Zusätzlich baut er in seiner Neidensteiner Werkstatt alte Lieferwagen von diversen Paketzustellern in Foodtrucks um. „Gerade die Erfahrung mit dieser Arbeit und den verschiedenen verbauten Materialien haben mir natürlich bei der Idee des ,HomeCycle‘ geholfen.“ Auf Basis eines chinesischen Lastenrads, an dem eine zwei Meter lange Wohnkabine angeschweißt wurde, ist das Gefährt entwickelt worden, dessen Prototyp in sozialen Netzwerken schon Aufmerksamkeit erregt hat.

Dietzel hat sich umgehört bei Streetworkern und in der „Obdachlosen-Szene“, wo nicht jeder einen Schlafplatz in den entsprechenden Notunterkünften während der kalten Jahreszeit bekommt oder auch nicht möchte. „Mit dem kleinen Wohnmobil ist man geschützt vor Regen, man kann überall hinfahren und zum Übernachten fast jeden Ort nutzen.“

Am Prototyp, der trotz seines Aussehens leicht zu fahren ist, und in dem man wirklich bequem liegen kann, wie die RNZ selbst feststellen durfte, erklärt Dietzel die anfänglichen Schwierigkeiten, die zu bewältigen waren. Von Antrieb über Schwerpunkt bis zum Gewicht habe man monatelang getüftelt und entsprechende Lösungen im Team entwickeln können. „Wenn das ,HomeCycle‘ in Serie geht, dann werden wir aber Leichtbaukunststoff verwenden.“ Die Fahrräder würden in der Werkstatt auch an die Richtlinien der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung angepasst. Zwar gebe es bereits faltbare Fahrradwohnwagen oder Wohnmobil-Anhänger für Fahrräder. Aber in dieser Form, wie sie der Neidensteiner „Allroundreparator“ entwickelt hat – und vor allem für diesen besonderen Zweck – gibt es sie noch nicht.

Ziel sei nun, so viele Modelle wie möglich zu bauen, um sie dann mittellosen Menschen, die sonst auf der Straße schlafen müssten, zur Verfügung zu stellen. „Es ist eine echte Herzensangelegenheit“, sagt Dietzel, der das Projekt auf der Crowdfunding-Plattform „Startnext.com“ angemeldet hat. „Als Einzelner kann man nicht viel gegen die unhaltbaren Zustände, unter denen die vielen Obdachlosen leben, tun.“ Gerade für eine Serienproduktion benötige man ein gewisses Kapital. „Und es kommt ja den Menschen zugute, die es wirklich benötigen.“

Kunststoff-Sandwichwände, Fenster, Tür und Aluprofile für die Wohnkabine kommen aus deutscher Produktion und könnten dann in entsprechender Menge günstiger bestellt werden. Die Basis-Lastenräder werden aus China importiert. „Vier Räder sollten es zu Beginn schon sein, um Zoll, Fracht und Steuern einzusparen“, haben Dietzel und sein Team ausgerechnet. „Aus Hamburg kam schon die Anfrage von einem Obdachlosenheim für dieses Wohnfahrrad.“

Verschiedene interessierte Sponsoren hätten sich bereits gemeldet, „aber größere Summen sind noch nicht geflossen“.