Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Der Kirchgraben mausert sich zu einem teuren Pflaster, auch wenn es wohl in dieser Form keine Prachtstraße werden wird. Nachdem bereits in der Vergangenheit die dortige Natursteinmauer und der dazugehörige Gehweg für viel Geld erneuert werden mussten, werden nun rund 460.000 Euro für Kanal-, Straßen-und Gehwegsanierung ausgegeben.

Von einer Kompromisslösung sprach Bürgermeister Frank Gobernatz bei der Ausbauvariante "Nummer 5" zur Straßenerneuerung im Kirchgraben. Die Straße verbindet den Altort und das "Oberdorf". Deren umfangreiche Sanierung sollte den Altort im Rahmen einer "städtebaulichen Ertüchtigung" miteinbinden und in den Plänen berücksichtigt werden. Mit einer Kostenangabe in Höhe von 255.000 Euro schlägt die Erneuerung der Fahrbahndecke inklusive Bürgersteig und Rundbordstein zu Buche und dient als Grundlage der weiteren Vorplanung. Gleichzeitig sind diese Kosten als Unterlage zum Ausgleichsstockantrag zu berücksichtigen. Dafür stimmte jetzt der Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen von Peter Grolms und Jörg Engelhardt.

Bürgermeister Gobernatz erläuterte zu Beginn den Ausbau im Kirchgraben, der bereits mehrfach im Gremium und im Bauausschuss diskutiert worden war. "Die Kosten der verschiedenen Varianten lagen zwischen 82.000 und 331.000 Euro", führte er aus. "Die nun ausgewählte Variante im Bauausschuss sieht eine Fahrbahndecke aus Asphalt vor. Die Straßenbreite beträgt sowohl oben von der Bahnhofstraße und unten von der Daisbacher Straße kommend fünf Meter", erklärte der Verwaltungschef. Nur im mittleren Abschnitt des Kirchgrabens, der aufgrund des einseitigen Fußwegs nur noch eine Breite von 4,25 Meter haben wird, soll der Einbau mit Betonpflaster erfolgen, um diesen optisch hervorzuheben.

Der Begegnungsverkehr zwischen Autos wäre weiterhin möglich. Für den einseitigen Gehweg sind graue Rechteckpflaster vorgesehen. Für Gemeinderat Grolms wird diese Variante der Wichtigkeit der Straße nicht gerecht. Dabei müsse es keineswegs eine "moderne Straße" sein, sondern eine "angepasste", die mit Naturstein und Applikationen optisch zum Altort gepasst hätte. "Das immer wieder angeführte Verarbeitungsproblem bei Natursteinpflaster hätte man in die Ausschreibungen einfließen lassen können." Für Grolms werde mit dieser Entscheidung eine Chance bei der Dorfentwicklung verpasst. Für Andrea Volk ist diese Variante mit nur einem Gehweg genau richtig für das Geld. Die Fußgängerfreundlichkeit ist auch für Merit Klenk bei diesen Planungen gegeben. Engelhardt hätte sich zwei Gehwege gewünscht, während Nina Walter an einer möglichen Kostenüberschreitung bei der"knappen Kalkulierung" erinnerte und sich für die Variante aussprach. "Wir hatten bisher immer sehr viele Punktlandungen bei unseren Planungen", widersprach Hans-Dieter Kretzler seiner Kollegin und lobte seinen Fraktionskollegen Grolms für sein "leidenschaftliches Argumentieren". Gobernatz erinnerte das Gremium auch an die Kosten für die Kanalsanierung im Kirchgraben. "Diese betragen rund 205.000 Euro."

Weiterhin möchte die Verwaltung mit einem Gemeindeentwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung zu einem späteren Zeitpunkt den Bereich um die Linde neu konzipieren. Im Anschluss an die Sitzung gab es auch unter einigen Besuchern Meinungen zu dieser Entscheidung. Sowohl den Kirchgraben erneut als Einbahnstraße auszuweisen oder eventuell komplett für den Verkehr zu sperren, kamen als Vorschläge zur Sprache. Von Februar 2004 bis März 2005 war der Kirchgraben bereits Einbahnstraße, weil die Verkehrsbehörde 2003 nach einem schweren Unfall die Überprüfung übernommen hatte. Die Steigung, die oft mit erhöhtem Tempo angefahren wird, die schlecht einzusehenden Kreuzungen in diesem Bereich und die parkenden Autos in der engen Straße waren damals weitere Gründe für die Verkehrsbehörde. Probleme, die übrigens wie bisher mit dieser Ausbauvariante bestehen bleiben werden.