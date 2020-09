Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Sechs Jahre war sie alt, als sie mit anderen Kindern an jenem Tag in Richtung Kirchgraben lief. Feuer und Lärm weckten die Neugier, doch die Straße, in der die damalige noch für Gottesdienste genutzte Synagoge stand, war abgesperrt. Als sie nach Hause kam, hörte sie die leise Unterhaltung ihrer Eltern, die sagten: "So was ist nicht in Ordnung, das macht man nicht, was man den jüdischen Mitbürgern angetan hat."

Das Protokoll des Interviews mit Zeitzeugin Helga Trautmann, in dem diese Erinnerungen an die Pogromnacht beschrieben werden, stieß am Tag des offenen Denkmals in der ehemaligen Synagoge auf ebenso großes Interesse wie die gesamte Veranstaltung. Diese stand ganz im Zeichen des ehemaligen jüdischen Gotteshauses, des früheren, regen jüdischen Lebens im Burgdorf und des Vereins "Fördergemeinschaft ehemalige Synagoge Neidenstein", der das Kulturdenkmal vor dem Verfall retten will.

Gerade die Mischung aus Fotos, historischen Dokumenten, Ortsplänen sowie Visionen für die zukünftige Nutzung des ortsbildprägenden Gebäudes beeindruckten die vielen Besucher, die so vieles über die Bedeutung der jüdischen Bevölkerung im kleinen Burgdorf erfuhren. Immer wieder war die enorme Größe ein Thema, die viele nicht erwartet hätten. "Durch die Zeitzeugenberichte und die jüdischen Familienfotos wird die Vergangenheit in diesem Gebäude, das man nicht mehr als Synagoge erkennen kann, erst lebendig", sagte eine Besucherin.

Fotos von jüdischen Familien, auf denen teilweise auch die Originaltür der ehemaligen Synagoge zu erkennen ist, der Bericht des Synagogenrates über den Verlust der Inneneinrichtung der Synagoge, ein alter jüdischer Gebetsriemen oder die Bevölkerungszahlen mit hohem jüdischen Anteil in Neidenstein konnten die Besucher entdecken.

Karin Schäfer, Isolde Wolf und Ilse Haas hatten die Organisation übernommen und die abwechslungsreiche und informative Ausstellung konzipiert, in die auch Exponate aus dem Heimatmuseum des Vereins für Kultur- und Heimatpflege integriert waren. Es soll der Beginn einer langfristigen Kooperation werden, wie es hieß.

Auch die Entstehungsgeschichte des Vereins kam nicht zu kurz, die 2019 mit dem Kauf durch Peter-Paul Ophey, dem jetzigen Vorsitzenden, ihren Anfang nahm. Architekt Thorsten Erl hatte die Ausstellung mit Modellen und Plänen ergänzt. In vielen Gesprächen erläuterte er die vorbereitenden Arbeiten, das wichtige Netzwerk, das man mit den Behörden geknüpft hat, und den bereits gestellten Förderantrag, dessen Bewilligung ein wichtiger Baustein sei, um unter anderem die notwendigen bauhistorischen und archäologischen Untersuchungen zu finanzieren. Letztgenannte ist wichtig für die Lagebestimmung der Mikwe, des jüdischen Ritualbades, mittels Suchschnitt.

Zu den Gästen zählte auch Edith Wolber aus Meckesheim, die bereits ein Buch über das Leben der dortigen Juden geschrieben hat. Seit einigen Jahren recherchiert sie intensiv über die Juden in Neidenstein. "Eine Buchveröffentlichung wird aber noch dauern, auch weil es sehr viel zu berichten gibt über diese ehemalige große jüdische Gemeinde", sagte sie.