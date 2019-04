Neidenstein. (bju) Vor mehr als einer Woche entdeckten Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins im Teich auf ihrem Vereinsgelände "Märzenquelle" unzählige tote Kröten. Die gute Nachricht: Nur wenige Tage nach dem Fund fand man wieder zahlreiche quicklebendige Kröten im dem Teich zwischen Neidenstein und Daisbach. Das Biotop scheint also nicht zerstört worden zu sein. Dennoch bleibt das Massensterben der Kröten ein Rätsel.

Der Vorsitzende des OGV, Ludwig Kreß, weilte zum damaligen Zeitpunkt des Fundes in Dubai und zeigte sich nach seiner Rückkehr ebenso erschrocken wie einige seiner Vereinskollegen: "Eine Verunreinigung des Teichwassers kann aber ausgeschlossen werden", äußerte sich Kreß nun etwas erleichtert gegenüber der RNZ nach dem Ergebnis von zwei unabhängigen Wasserproben. "Laut Dr. Norbert Haber vom Technologiezentrum Augustenberg kann man davon ausgehen, dass durch das angewandte Spritzmittel auf der landwirtschaftlichen Fläche eine Vergiftung eher nicht möglich ist", erklärte OGV-Mitglied Reinhold Winterbauer. Also gibt es keinen Nachweis im Wasser auf Pestizide oder sonstige Auffälligkeiten.

Auch dass das "Biotop gekippt sein könnte" ist auszuschließen, denn Erdkröten sind in dieser Hinsicht anspruchslos. Die Erdkröte akzeptiert alle stehenden Gewässer, ob nährstoffarm oder -reich, und auch der pH-Wert spielt keine Rolle.

Aktuell tummeln sich wieder Kröten im Teich des OGV (linkes Foto). Rechtes Foto: Das Krötensterben bleibt weiter ungeklärt. Proben ergaben keine Auffälligkeiten. Fotos: Berthold Jürriens/privat

Gerade zu Beginn der Frühjahrszeit gibt es immer wieder Meldungen von derartigen Kröten- und Froschsterben. Dabei könnte es sich um eine Art Krankheit handeln, die zu dieser Jahreszeit vermehrt auftreten würde, vermutet auch Dr. Haber. Die Zusammenhänge, die zu dieser Krankheit führen können, sind allerdings nicht restlos geklärt. Ob dabei die Abbauprozesse von organischem Material für den Tod der Tiere mitverantwortlich sein können oder der fehlende Sauerstoff in den isolierten Gewässern aufgrund der zunehmenden Überdüngung der gesamten Landschaft und den in den letzten Jahren meist hohen Herbst- und Wintertemperaturen, sind nur Vermutungen. Unabhängig von dem Krötensterben hatte der OGV bereits die Sanierung des Teichs für dieses Jahr geplant und erfreut sich zunächst solange an den Amphibien und anderen Tieren im und um das Gewässer. Dennoch werde man ein besonderes Augenmerk auf das Biotop legen.