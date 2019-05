Am 1. Mai wurde die erste Bücherzelle im Burgdorf eröffnet. Bürgermeister Frank Gobernatz, Thomas Uhl und Hauptinitiator Reinhold Winterbauer (v. li.) freuten sich. Foto: B. Jürriens

Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Das traditionelle Zunftbaumfest des Vereins für Kultur- und Heimatpflege bildete bei herrlichem Sonnenschein den Rahmen für die Übergabe der ersten Bücherzelle im Burgdorf. "Seit einigen Jahren haben wir die Idee eines öffentlichen Bücherschranks beziehungsweise einer Bücherzelle in Kopf gehabt", berichtet Vorstandsmitglied Reinhold Winterbauer. Dass gerade im Dorfjubiläumjahr das Projekt erfolgreich beendet werden konnte, freute die Mitglieder besonders. Aus diesem Grund lautet auch das Motto "700 Bücher für 700 Jahre Neidenstein".

Viele Stunden Arbeit haben Winterbauer und weitere Helferinnen und Helfer mit der Sanierung, der Neulackierung und der Beschriftung der ausgedienten Telefonzelle verbracht. "Es war letztendlich ein gemeinschaftliches Projekt des Heimatvereins, der Gemeinde und des Bauhofs", freute sich der Vorsitzende Thomas Uhl, der den Hauptakteuren in seiner Rede seinen Dank aussprach. Auch die im Ort angesiedelte Firma Umdasch hatte mit den gespendeten Regalböden ihren Beitrag dazu geleistet, sodass auch das "Neidensteiner Gewerbe" vertreten war. Neben dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus, unweit der Burgdorfschule und der Von-Venningen-Halle, hat die Bücherzelle am 1. Mai ihren Standort gefunden. "Ich denke, das ist ein idealer Platz, auch weil es hier bereits Bänke gibt und man sich gleich auch ein Buch nehmen und hier darin lesen kann", sagte Bürgermeister Frank Gobernatz über die Wahl des Standortes. Mit dem stellvertretenden Bürgermeister Helmut Kimmel und den in direkter Nachbarschaft der Bücherzelle wohnenden Helmut Lenz habe der Heimatverein zwei Paten gefunden, die "immer wieder nach dem Rechten sehen."

Winterbauer verwies nochmals auf die "gemeinschaftliche Idee", denn "jeder, der Bücher übrig hat, kann sie in die Bücherzelle bringen und dafür andere mit nach Hause nehmen." Die Zelle sei rund um die Uhr frei zugänglich und steht an einem günstigen Platz. Von Romane über Sach- und Kinderbücher bis hin zu Reiseführern oder Kochbüchern reiche die Bandbreite der ausleihbaren Literatur.

Für den Heimatverein könnte sich daraus auch ein kultureller Standort entwickeln, an dem sich Menschen begegnen und austauschen können. "Wir hoffen sehr, dass diese Bücherzelle rege genutzt wird. An Büchern sollte es nicht fehlen", sagte Winterbauer weiter. Gobernatz sprach von einem rundum gelungenen Projekt. "Wir werden jetzt abwarten, wie gut es angenommen wird, und können je nach Bedarf noch die eine oder andere Bank zusätzlich aufstellen."