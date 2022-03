Whiskey soll so viele Sekunden im Mund bleiben, wie er an Jahren alt ist, erfuhren man beim „Whisky-Tasting“. Foto: B. Jürriens

Neidenstein. (bju) "Der Teufel hat den Schnaps gemacht", sang einst Udo Jürgens. Und christliche Mönche wahrscheinlich den Whisky. Aber so ganz sicher ist das nicht, wie man beim "Whisky-Tasting" im Rahmen der Gemeindewoche der evangelischen Kirche unter dem Motto "Genussvoll glauben" erfahren durfte.

Prost statt Amen? Kann das klappen? Pfarrer Ralf Krust und sein Gemeindeteam sowie Diakon Peter Bauer von der Evangelischen Landeskirche Baden sind sich sicher: "Genussvoll glauben, das ist doch etwas Schönes." Außerdem sei das erste Wunder von Jesus die Verwandlung von 600 Liter Wasser in Wein bei der Hochzeit zu Kana gewesen, rechtfertigt der Diakon lächelnd aus biblischer Sicht. Die wenigsten würden aber eine Whisky-Verköstigung mit christlichen Botschaften assoziieren, weiß Bauer. "Zur Ruhe kommen, sich Zeit nehmen, sich auf wesentliche Dinge besinnen, das hat alles mit Kirche und Genuss tun."

Das Projekt sei vom Institut für Gemeindeentwicklung und Missionarische Dienste der Evangelischen Kirche von Westfalen konzipiert worden. Dabei geht es um Projekte, die Gemeinden selbstständig organisieren und zu denen sie Menschen einladen können, die vielleicht "normale" Gemeindeveranstaltungen nie besuchen würden.

Ein Whisky-Gottesdienst, wie er regelmäßig in München organisiert wird, muss es nicht unbedingt sein. Aber diese Lockerheit und Lebensnähe, die auch durch die ungewöhnliche Verbindung von Spiritualität und Spirituose entsteht, steht der Kirche gut zu Gesicht. Das weiß auch der Diakon, der an diesem Abend für die geistliche Erbauung zuständig ist, passende Bibeltexte zitiert, einen eindrucksvollen Film über die Schöpfung zeigt und zu Gesprächen unter den 22 Teilnehmenden anregt, die sich in kleinen Gruppen um die Feuerschalen zusammengefunden haben.

In dieser gemütlichen Atmosphäre hinter dem Gemeindehaus haben die Organisatoren sogar für waschechte Dudelsackmusik gesorgt. Die Neidensteinerin Sara Immenroth feiert dabei mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt eine gelungene Premiere, bei der sie gemeinsam mit Stefan Paulick von den "Heidelberg & District Pipes and Drums" die Highlands ins Burgdorf bringt, wenn auch nur musikalisch.

Weder Pfarrer Krust noch Diakon Bauer seien besonders Whisky-affin, deswegen sind an diesem Abend die Whisky-Experten Britta und Stefan Pailer für Geschichte und Geschmack rund um das "Wasser des Lebens" verantwortlich. "Nichts anderes bedeutet das Wort Whisky, das aus dem Gälischen ,Uisge beatha‘ kommt", erfährt man zu Beginn. Außerdem vom möglichen Ursprung des Whiskys, verschiedene schottische Destillerien in den Low- und Highlands, über die unterschiedliche Schreibweise bis hin zu den Zutaten Gerstenmalz, Wasser und Hefe. Und mit der Zutat "Zeit" werde aus einem relativ wenig geschmackvollen Brand eben ein kostbarer, köstlicher Whisky.

"Sehen, schwenken, riechen und schmecken", lautet die Anweisung von Pailer, bevor die goldbraune Flüssigkeit sich sanft im Mund verteilt und dort "eigentlich so viele Sekunden bleiben soll, wie der Whisky alt ist". Der "Three Wood" von "Auchentoshan" sei in drei verschiedenen Fässern gereift. "Fruchtig, süßlich, nussig", so werden die ersten Geschmackseindrücke des "milden Single Malts" beschrieben, der vor den Toren Glasgows gebrannt wird. Schon fast wie eine Meditationsübung wirkt die eine oder andere Verkostung dieses besonderen Getränks.

"Whisky ist nichts Alltägliches, und man braucht Zeit, um ihn zu genießen", äußert sich ein Kenner. Die Vielfalt der Geschmacksfacetten zeigt sich auch beim "Glenfarclas", der süß und etwas rauchig schmeckt. Dazu ein Hauch von Butterkeksen. Auch kulinarisch gibt es zum Beispiel mit Nuss-Dattel-Camembert-Rollen einige geschmackliche Überraschungen. Natürlich wird auch vor zu viel Whisky gewarnt: "Je mehr man davon genießt, desto geringer wird der Genuss." Und teuer werde es außerdem.

Am Ende hatte diese ungewöhnliche und spannende Reise durch die schottischen Whisky-Regionen für jeden etwas zu bieten: gutes Essen, Entdeckungen aus der Bibel, Dudelsackmusik und geschmackvollen Whisky. Und vielleicht das Wichtigste in der aktuellen Zeit: alles in Gemeinschaft mit netten Menschen.