Von Berthold Jürriens

Neidenstein. "Wir sind auf dem richtigen Weg." Mit diesem Satz hatte Bürgermeister Frank Gobernatz Anfang März die Planzahlen für das Jahr 2022 in seiner Haushaltsrede bewertet. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hatte nun Kämmerin Martina Kuk das Wort.

Im Ergebnishaushalt plant man ein veranschlagtes Gesamtergebnis mit einem Minus von 111.200 Euro ein. Dies sei gegenüber dem Minus von 446.000 Euro aus dem Jahr 2021 eine deutliche Verbesserung. Bei den Erträgen zählte die Fachbeamtin für das Finanzwesen die Einkommenssteuer von etwas mehr als einer Million Euro und die Gewerbesteuer von 700.000 Euro als die beiden größten Einnahmequellen der Gemeinde auf.

Die Schlüsselzuweisungen – 526.000 Euro – hängen bekanntlich von dem vor zwei Jahren erzielten Gewerbesteuer-Ergebnis ab. "Das ist immer schwierig, da man meist nichts mehr von den hohen Einnahmen hat, sodass man eigentlich die höheren Gewerbesteuereinnahmen in das übernächste Jahr retten müsste", findet die Kämmerin. Immerhin war das Jahr 2020 bei den Gewerbesteuern nicht so gut, sodass es 190.800 Euro mehr an Schlüsselzuweisungen gibt. Auch durch die Erhöhung der Grundsteuer B seit 1. Januar erwartet die Gemeinde 258.000 Euro.

Bei den Aufwendungen "triumphieren" wie fast jedes Jahr die Personalkosten von 915.300 Euro. Sie stiegen aufgrund von Löhnen, Umlagezahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband für die Versorgungsempfänger sowie höherer Gehaltsangebote aufgrund Personalsuche und -Mangel. Die gesunkene Kreisumlage, 597.800 Euro, und die ebenfalls reduzierte Finanzausgleichs-Umlage von 556.800 Euro seien begrüßenswert, doch die Umlagen an Zweckverbände von 362.000 Euro weiterhin hoch. Kritisch wird die Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale der evangelischen Kirche für die Betriebskosten des Kindergartens betrachtet, "die aktuell auch noch strittig ist und im Gemeindetag diskutiert werden wird". Hierfür werden 378.000 Euro eingeplant. 2021 waren es noch 321.000 Euro.

Die rund 767.000 Euro für ein Löschfahrzeug, die Straßensanierung und den Kanalumbau im Kirchgraben, Straßenbeleuchtung und weitere "kleinere" Maßnahmen hatte Gobernatz bereits ausführlich vorgestellt. 303.000 Euro stehen dafür in diesem Jahr auf der Zuschussseite.

Kuk erläuterte die weiteren mittelfristigen Investitionspläne bis 2025, die bei den Einnahmen von den Bauplatzverkäufen, hier wird mit circa 1,2 Millionen Euro gerechnet, und den Zuschüssen zum Regenwasserkanal dominiert werden und bei den Ausgaben vor allem von den umfangreichen Straßen- und Kanalsanierungen. "739,10 Euro beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung am Jahresende 2022", sagte Kuk am Ende ihrer Ausführungen. "Doch falls der geplante Kredit von 500.000 Euro notwendig sein wird, steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf rund 1030 Euro."

Fast durchweg optimistisch für das bevorstehende Jahr, garniert mit leisen kritischen Untertönen, zeigten sich die Gemeinderäte, die von einem "passenden Haushaltsplan 2022" sprachen und zukünftig wieder auf mehr Einwohner hoffen. Das Gemeindeentwicklungskonzept, das in Kürze erarbeitet werden soll, könne dabei helfen. Dennoch müsse man Einsparpotenziale suchen, auch weil die Kommune weiterhin auf Fördergelder angewiesen ist und dringend Rücklagen bilden müsse. Deswegen dürfe man die Einnahmen aus den Bauplatzverkäufen nicht gänzlich verplanen. Einstimmig votierte das Gremium für den Haushaltsplan mit mittelfristiger Finanzplanung, das Investitionsprogramm 2021 bis 2025 und die Haushaltssatzung.