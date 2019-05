Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Die Stützmauer im Kirchgraben war erneut Thema auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Doch dieses Mal knirschte es nicht nur in der sanierungsbedürftigen Sandsteinmauer, sondern auch zwischen Gemeinderätin Andrea Volk und dem ausführenden Projektleiter Simon Schuster vom Ingenieurbüro Willaredt.

Der Grund war die Unterbrechung der geplanten Maßnahme mit der bereits bestehenden Baustelle Anfang April, weil durch neue Erkenntnisse über den Baugrund und zur Fundamentierung der Bestandsmauer ein erhöhtes Risiko der Standfestigkeit des Bauwerks entstanden wäre. Eine neue Ausführung mittels Bodenvernagelung und Spritzbetonschale aufgrund des Baugrundrisikos ist geplant (die RNZ berichtete).

Volk hätte damals nach der Information über den Baustopp in der nichtöffentlichen Sitzung "einen Puls von 500" gehabt, wie sie erzählt. "Sie können froh sein, dass Sie nicht dabei waren, sonst wären Sie einen Kopf kürzer gewesen", sagte sie in Richtung Schuster, was im voll besetzten Zuhörerraum und bei Gremiumskollegen nicht überall gut ankam. Sie warf dem Ingenieur vor, dass die "Vernagelung" von Anfang an bei den Sanierungsarten gefehlt habe. Außerdem sei die Stahlbetonbauweise mit teilverblendetem Mauerwerk, die erste Variante aus dem Mai 2018, wohl so exklusiv gewesen, dass sich nur ein überteuerter Anbieter für diese Ausschreibung gemeldet hätte. Sie blickte nochmals auf die bisherigen Vorschläge der Sanierungsarten zurück. "Jedes Mal präsentieren Sie uns etwas anderes", redete Volk sich geradewegs wieder auf ihren "500er-Puls".

Bürgermeister Frank Gobernatz korrigierte, dass der Gemeinderat in gemeinsamer Abstimmung die Varianten beschlossen hätte. "Glauben Sie mir, auch wir haben uns geärgert", sagte Schuster und wehrte sich vehement gegen den Vorwurf, Planungsfehler begangen zu haben. "Wir hatten keine konkreten Pläne über die Gegebenheiten der Stützmauer und waren eventuell zu optimistisch." Dass damals nur ein Angebot eingegangen war, habe andere Gründe gehabt, die auch im Gremium ausführlich besprochen wurden und eine neue Ausschreibung zu einem günstigeren Zeitpunkt mit einem flexibleren Baufenster erfordert hatten. "Da war nichts exklusiv."

Geärgert hatte sich auch Hans-Dieter Kretzler über die erneute Verzögerung und wollte, genau wie sein Gemeinderatskollege Mathias Bommer, etwas über mögliche Mehrkosten erfahren. "Die Kosten für die bereits getätigte Baustelleneinrichtung sind in dieser kostengleichen Variante enthalten. Und auch die zusätzlich entstandenen Planungskosten werden wir der Gemeinde nicht in Rechnung stellen", erwiderte Schuster. Es sei auch das Risiko des Planers, dass er bei solchen Gegebenheiten die Pläne ändern müsse. Die nun gefundenen Bruchsteine im Fundament würden beim geplanten Aufgraben das Risiko zur Beschädigung der Bestandsmauer erheblich erhöhen. Mit dem Ingenieurbüro, Planern, Statikern, Geologen und der Baufirma seien anschließend alternative Verfahren überprüft worden, und man sei zu der nun vorgeschlagenen Variante nebst der Verblendung mit Natursteinen gekommen.

Schuster erläuterte die Vorgehensweise und schlug beim Übergang zu der Bestandsmauer eine Art Pfeiler vor. Modelle der Natursteine sowie Ansichten der Pfeiler werden dem Gremium zeitnah präsentiert. Die Maßnahme soll Anfang Juni beginnen und zum großen Teil zum Festwochenende anlässlich des Dorfjubiläums Mitte Juli fertiggestellt sein. "Ich bin froh, dass das Baugrundrisiko, gerade für die angrenzenden Grundstücke und Anwesen, deutlich minimiert wird. Ich kann ruhiger schlafen", zeigte sich Gobernatz schlussendlich zufrieden.