Von Berthold Jürriens

Neidenstein.Man kommt sich ein bisschen vor wie in einer anderen Welt, wenn man die Lederwerkstatt von Felicitas Grab betritt. Das liegt nicht nur an den robusten alten Maschinen und den Werkzeugen, deren Funktion man manchmal nur erraten kann. Vor allem beim Blick auf die unterschiedlichen Falknerhandschuhe und -taschen könnte man sich um Jahrhunderte zurückversetzt fühlen, als der Adel im Burgdorf vielleicht auch die Kunst des Jagens mit einem Greifvogel ausübte.

Doch in der von Leder geschwängerten Luft sind "Edelleute" seltene Kunden. Dafür aber Falkner aus dem In- und angrenzenden Ausland, die die Maßanfertigung aus zum Beispiel Büffelfettleder von Falken-, Habicht- oder Adlerhandschuh zu schätzen wissen. "Mit dieser Werkstatt und dem selten gewordenen Handwerk habe ich mir einen Traum erfüllt", erzählt Grab lächelnd. Hinzu käme auch diese alte Form der Jagd, die sie faszinieren würde und den damit verbundenen Gedanken an das "Ursprüngliche", der sich in ihrer Arbeit widerspiegelt. "Diese Arbeit macht mich glücklich", ergänzt sie.

Doch was motiviert eine 27-jährige gelernte Schneiderin, in deren Vita unter anderem bereits eine große regionale Bekleidungsfirma und das Nationaltheater Mannheim als Arbeitgeber auftauchen, in einem 1800-Seelen-Dorf ein eigenes Geschäft zu eröffnen und dazu auch noch ein fast ausgestorbenes Handwerk auszuüben? "Heimatverbundenheit" sei eine Antwort, denn die in Reichartshausen lebende Felicitas Grab ist gebürtige Neidensteinerin. "Hier im Gebäude hinter dem elterlichen Haus konnte ich nach umfangreichen Umbaumaßnahmen meinen Traum verwirklichen." Sie wollte immer "irgendwie zurück" und sei glücklich, dass sie in dieser "dörflichen Atmosphäre" ihrer "Leidenschaft" nachgehen könne.

"Viel geht über den Online-Shop, aber ich freue mich über jeden, der in meine Werkstatt kommt." Den Online-Shop "www.falknermode.de" habe sie von ihrem "Mentor" Peter Brämer übernommen, genauso wie die Maschinen und die Materialien "Bei ihm bin ich sozusagen in die Lehre gegangen", spricht sie in höchsten Tönen von dem Hilsbacher, der ihr in gewisser Weise den Ritterschlag gegeben hat und ihr auch seine Kunden anvertraut habe. "Mir war wichtig, dass diese jahrzehntelange Erfahrung und hohe Qualität auch in meiner Arbeit zu sehen ist", erzählt Grab, die sich über die zahlreichen positiven Reaktionen, auch in den sozialen Medien, freut.

Handgefertigte, personalisierbare Lederartikel und Reparaturen von Lederwaren – es gibt nahezu keine Lederarbeit, die Grab in ihrer "Lederfactory", so ein weiteres Synonym für ihre Lederwerkstatt, nicht anfertigen kann. Leder sei einfach ein dankbares Material, das sie täglich begeistern würde. "Kanten schneiden, ohne diese wie beim Stoff umzunähen, die Haptik und der Geruch sowie die unterschiedlichen Lederarten", zählt sie auf.

Ob eigene Entwürfe, Vorlagen, Sonderwünsche – "alles handgefertigt und nach Maß", heißt es auch beim Falknereibedarf, bei dem Prägungen und Applikationen beliebt sind. Grab freut sich einfach, wenn die hochwertigen handgefertigten Einzelstücke dem Besitzer Freude bereiten. Während des Gesprächs ölt sie ein solches Einzelstück ein. "Das wird immer gemacht, bevor der Handschuh die Werkstatt verlässt. So wird er extra geschmeidig, schmutzabweisend und ist langlebiger." Grab erklärt die sogenannte "Sattelform" auf dem Handschuh, der besonders gut für stärkere Vögel geeignet ist. "Auch die Verstärkung der Finger an der Handinnenseite kann individuell angepasst werden." Die Maße von Hand und Arm oder besondere Kundenwünsche werden per E-Mail ausgetauscht. "Ich freue mich aber über jeden, der persönlich in meine Lederwerkstatt kommt. Und sei es nur für ein Loch in seinem Ledergürtel", sagt Grab lächelnd, die der gemütlichen Dorfatmosphäre mit Stühlen und Tisch vor ihrer Werkstatt Ausdruck verleiht.

Im Juli 2019 habe sie mit der Lederwerkstatt angefangen und Anfang April habe der Umzug ins Burgdorf stattgefunden. "Nicht einfach in Corona-Zeiten", erinnert sie sich. Die Pandemie hat ihr auch einen Auftritt auf dem Maimarkt in Mannheim verdorben. Dort will sie aber eventuell im nächsten Jahr dann das "alte Handwerk" präsentieren. "Vielleicht ergibt sich auch mal eine Art Ausstellung oder Kunstmarkt hier im Burgdorf mit weiteren Handwerkskünstlern", überlegt sie laut.