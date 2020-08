Neckarbischofsheim/Sinsheim. (RNZ) Ab Montag wird im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises die Fahrbahndecke der Kreisstraße K4284, beginnend am Ortsausgang von Neckarbischofsheim in Richtung Adersbach, auf rund 3,1 Kilometern Länge saniert. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung der Baustrecke durchgeführt.

Der Streckenabschnitt wurde in das aktuelle "Substanzerhaltungskonzept 2020-2022" für die Kreisstraßen aufgenommen, weil durch die langjährige Verkehrsbeanspruchung Setzungen, Netzrisse und Ausmagerungen in der Asphaltoberfläche, teilweise auch Spurrinnen entstanden sind. Um tiefergehende Schäden an der Bausubstanz vor allem durch eindringendes und im Winter gefrierendes Oberflächenwasser zu verhindern, müssen die schadhaften Asphaltschichten jetzt flächenhaft ersetzt werden.

Für den Verkehr wird eine Umleitung über Landesstraße L549 – K2041 – Babstadt – K2123 – K4283 ausgeschildert. Anlieger innerhalb des Baubereichs können zu- und abfahren, soweit es der Bauablauf zulässt.

Im Zuge der Baumaßnahme werden zirka 18.000 Quadratmeter Asphaltfläche erneuert. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 560.000 Euro. Die Vollsperrung kann voraussichtlich am 18. September 2020 wieder aufgehoben werden.

Das Straßenbauamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die anstehende Maßnahme.