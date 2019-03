Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Die Frage nach einem Vollzugsdienst, der für den Gemeindeverwaltungsverband Waibstadt (GVV) Parkverstöße ahnden soll, wurde mitunter heftig im Gemeinderat diskutiert. Die Räte, teilweise auch selbst betroffen, schilderten ihre Erfahrungen.

Als Bürgermeisterin Tanja Grether das Thema, die Antragstellung eines Gemeindevollzugsdienstes im GVV Waibstadt, einbrachte, erklärte sie zunächst, dass es hierbei nur um die Überwachung des ruhenden Verkehrs gehen werde. Die angedachte Stelle könne also Falschparker kontrollieren. Zunächst wollte das Gremium wissen, wie die anderen Gemeinden des Verbunds zu diesem Vorschlag stünden. Tanja Grether teilte mit, dass sich Epfenbach dafür entschieden habe, während sich Waibstadt zurückhalte; aus Helmstadt-Bargen werde Zustimmung erwartet, Neidenstein diskutiere noch in dieser Stunde. Reichartshausen hat sich - unter Vorbehalt - grundsätzlich dafür ausgesprochen.

Der Nachteil: Da sich ein Kontrolleur um sechs Gemeinden mit angehörigen Ortsteilen kümmern müsse, sei das "nicht drin", hörte man aus dem Gremium. Zudem, erklärte die Bürgermeisterin, übertrage man ein "uraltes Recht der Gemeinde" an den Gemeindeverwaltungsverband, das man "so leicht nicht wieder holen" könne. Weitere Kritik kam von Jochen Leinberger, SPD/Freie Wähler: "Ist es den Aufwand wert?", fragte er. Die Kosten von etwa 12.000 Euro jährlich erschienen ihm zu teuer "für die Leistungen" des Vollzugsdiensts, der nur für den ruhenden Verkehr zuständig wäre. Schließlich müsse Neckarbischofsheim als größte Kommune im Verband auch die höchste Summe zahlen. Norbert Benz (CDU/Unabhängige Wähler) schlug in die gleiche Kerbe: "Als größte Gemeinde sollten wir den Dienst an mehr Tagen haben." Dann beschwerte er sich auch über die Parksituation, genauer die zahlreichen Fälle des "Wildparkens". Er hielt den Dienst für die momentan beste Lösung, es sei jedoch "ein riesengroßes Problem, wenn sich alle anderen bei uns dranhängen" - dann sei der Kontrolleur "nur eine halbe Stunde bei uns".

Sein Fraktionskollege Peter Haffelder war wegen des Parkens in Untergimpern sauer: "So einen Hals" habe er. "Es gibt Anwohner, die parken auf der Straße, obwohl sie Platz hätten." Auf einem Grundstück stünden zwei abgemeldete Autos, das dritte stehe regelmäßig auf der Straße. Manche Autos parkten auf den Schienen, manchmal müsse der Zug deshalb halten, hieß es aus dem Rat. In der Mühlgasse seien Aufstockungen auf einem Grundstück zugelassen worden, aber keine neuen Parkplätze erforderlich, monierte Haffelder. Tanja Grether dazu: "Im Nachhinein können wir das nicht machen", man arbeite deshalb an einer Stellplatzordnung: "Herr Böhm macht das, sobald er dazu kommt."

Tanja Grether erläuterte weiter: "Ich kann den Leuten nicht verbieten, vier oder fünf Autos zu besitzen. Irgendwo müssen die Autos hin." Zudem sei das Parken an manchen problematischen Stellen sogar erlaubt. Ein einseitiges Halteverbot, beispielsweise in der Kurve der Hauptstraße in Richtung Adersbach, sei nicht möglich, da sich der Verkehr sonst staue. Michael Krieger (SPD/Freie Wähler) fasste zusammen: "Die Situation ist für alle schlecht." Es könne nicht sein, dass die Straßenverkehrsbehörde einmal im Jahr aus Heidelberg komme und dann Entscheidungen treffe. Sein Vorschlag: ein zeitliches Halteverbot, das tagsüber gelten solle, beispielsweise in der Hauptstraße. "Die Idee nehme ich mit", sagte Tanja Grether. "Nicht sinnvoll", meinte aber Hans Peter Jelinek zum Vorschlag, den Vollzugsdienst einzurichten. Man könne allenfalls Bilder machen und die Wildparker melden, sagte er. Abgelehnt, hieß es dann bei der Abstimmung, ob eine Antragstellung beim GVV erfolgen solle. Sechs Räte sprachen sich dagegen aus, drei waren dafür, einer enthielt sich.