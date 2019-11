Neckarbischofsheim. (fro) Schon in der vorherigen Gemeinderatssitzung hatte Stadtrat Michael Krieger von einem „Riesenproblem“ berichtet: Ein Vollernter hatte an der Bushaltestelle in der Untergimperner Ortsdurchfahrt zwei Poller umgefahren. Krieger habe sich gar nicht ausdenken wollen, was passiert wäre, wenn dort Kinder gestanden hätten. Die steigen dort nämlich in den Schulbus ein. „Wir müssen hier sofort was machen“, hatte er auf der Sitzung gefordert. Mitarbeiter des Bauhofs hatten die abgerissenen Poller am nächsten Tag wieder montiert, damit sei die Gefahr für Wartende aber noch nicht gebannt.

So wurde ins Spiel gebracht, die Haltestelle nach hinten zu versetzen, um mehr Abstand zur Straße zu schaffen. Früher habe es ein offenes Tor, das auf den hinter dem Wartehäuschen gelegenen Spielplatz führte, gegeben. So hätten die Kinder meistens auf dem Spielgelände gewartet und seien so außerhalb der Gefahrenzone gewesen.

Der Durchgang ist aber mittlerweile zu, damit Kinder, die auf dem Gelände spielen, eben nicht auf die Landstraße rennen können. Die Verwaltung hatte dann bekannt gegeben, dass die Haltestelle sowieso barrierefrei umgebaut werden müsse. In diesem Zuge wolle man sie dann auch sicherer gestalten.

Thomas Seidelmann fragte zu dem Thema auf der jüngsten Sitzung noch mal nach. Roland Herbold vom Technischen Bauamt berichtete, dass der Umbau für beide Haltestellen an der Ortsdurchfahrt grob geschätzt 35.000 Euro koste. Bürgermeisterin Tanja Grether teilte mit, dass man hoffe, in das Förderprogramm zum barrierefreien Ausbau der Haltestellen aufgenommen werde, um sich die Versetzung leisten zu können.

Stadtrat Rüdiger Knapp brachte kein Verständnis für den Rhein-Neckar-Kreis auf, der beispielsweise für eine Tempo-30-Begrenzung auf der Ortsdurchfahrt sorgen könne – das aber ablehnt, da es sich um eine Landstraße handelt, wie Grether erklärte. „Muss denn erst was passieren?“ fragte Knapp rhetorisch ins Rund.

Laut Bürgermeisterin ist der Antrag auf Aufnahme ins Förderprogramm gestellt. Ob die Stadt aufgenommen wird, erfahre man voraussichtlich im April 2020. Wenn das klappe, könne man auch direkt mit der Sanierung und Rückversetzung der Bushaltestellen beginnen. Falle der Förderbescheid negativ aus, müsse sich der Gemeinderat Gedanken machen, ob man selbst zahle.

Was die Geschwindigkeitsbegrenzung angehe, verweist Grether auf die Poller. Mit diesen könne man auf der nächsten Verkehrstagefahrt beweisen, dass Lkw regelmäßig auf den Gehweg kommen würden. Das sei, neben Lärmschutz, eine der Voraussetzungen, dass das Land 30er-Schilder aufstelle.