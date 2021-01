Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. 70 Minuten dauerte das digitale Bürgergespräch mit Videoübertragung, das Neckarbischofsheims Bürgermeister Thomas Seidelmann und die Verwaltung am vergangenen Sonntag erstmals über die sozialen Medien anboten. Neben zuvor eingegangenen Fragen per E-Mail beantwortete der Ortschef auch Fragen der Live-Teilnehmer, die Seidelmann in seiner bekannten lockeren Art duzte. Die Anzahl bewegte sich dabei zwischen 35 und zeitweise sogar über 90 Interessierten.

Neben den "Notizen aus dem Rathaus" im Nachrichtenblatt und auf der Homepage der Stadt sowie seinen regelmäßigen Videos, in denen er die Ergebnisse aus den Gemeinderatssitzungen zusammenfasst, gibt es nun also auch den "Bürger-Talk", der sechs Mal in diesem Jahr stattfinden soll. "Warum machen wir das heute? Weil es mir wichtig ist", fragte und antwortete Seidelmann zugleich. Er wolle mit den Bürgern aus Neckarbischofsheim, Untergimpern und Helmhof in einen Dialog treten, nicht nur auf der Straße, sondern gerade in diesen Zeiten auch digital. "Offenheit, Transparenz und Bürgerbeteiligung", nannte Seidelmann die drei Kernpunkte seiner bisherigen Amtszeit, die er versuche umzusetzen.

"Mehr Vertrauen und Selbstvertrauen, mehr Lockerheit und Freundlichkeit, mehr Kommunikation und Team", sei seine Antwort auf die Frage, was sich bereits im Rathaus geändert habe. Vor allem möchte Seidelmann weiterhin die Selbstverantwortung der Mitarbeiter fördern. "Klare Strukturen und eindeutige Verantwortungsbereiche, anstatt dass viele Menschen in vielen Bereichen gleichzeitig herumarbeiten." Die weiteren Fragen an den Verwaltungschef zeigten dabei die ganze Bandbreite des Bürgerinteresses, das von Corona und neue Gewerbeflächen über Krebsbachtalbahn und Gymnasium bis hin zu Ökologie und Sparmaßnahmen beziehungsweise Steuererhöhungen der Kommune reichte. Dazu gesellten sich konkrete Themen wie Radarfallen, Hundetoiletten oder das Stadtfest.

Die Verzögerungen beim geplanten neuen städtischen Kindergarten auf dem Fundament des ehemaligen „Treff3000“-Supermarkts sind wegen Fehlern bei der Ausschreibung zunächst gestoppt worden. Jetzt wird das Thema im Gemeinderat behandelt. Foto: Friedemann Orths

Ganz offen sprach Seidelmann über ein "heißes Thema", nämlich den Stopp beim Projekt neuer Kindergarten auf dem Areal des leerstehenden "Treff3000"-Supermarkts. Am Adolf-Schmitthenner-Gymnasium (ASG) seien vor einigen Jahren Dienstleistungen an Planer und Architekten freihändig vergeben worden, die aber hätten ausgeschrieben werden müssen. "Wir sind mittlerweile mit einer heftigen Rüge davon gekommen", gab Seidelmann schon mal einen Ausblick auf die kommende Gemeinderatssitzung, in der das Thema besprochen werden soll.

Und auch beim geplanten Kindergartenneubau war trotz der Summe, die eine europaweite Ausschreibung gefordert hätte, eine freihändige Ausschreibung erfolgt. Zusätzlich sagen die aktuellen Bedarfszahlen aus, dass der geplante Kindergarten bei seiner Fertigstellung schon wieder zu klein gewesen wäre. "Ich würde trotz Gemeinderatsbeschluss das Thema gerne wieder aufrollen, auch weil es neue Ideen gibt." Sowohl eine "Schnellbauweise" als auch die Zehntscheune warf Seidelmann für einen Kindergarten in den Raum und gab weitere Visionen preis.

Die Belebung des Zentrums könnte mit einer Waldorfschule oder einer Kinderkrippe im alten Rathaus gelingen und auch den Schlosspark mehr miteinbeziehen. "Es lohnt sich auf jeden Fall, darüber nachzudenken." Klare Stellung bezog Seidelmann auch zum ASG, das er als "Aushängeschild" bezeichnete und das auch "Geld pro Kind" bringe. Die Frage nach Steuererhöhung musste er bejahen, "denn wir müssen einige Gebühren, wie die Friedhofsgebühr, anpassen". Mit 30 Prozent Kostendeckung sei diese defizitär. "Aber auch unsere Ausgaben müssen wir genau anschauen sowie den Blick für Förderprogramme schärfen. Da waren wir in den letzten Jahren zu passiv." Auch zum Thema Jugend hatte er etwas zu sagen: "Mein Traum ist ein Jugendparlament, um mehr junge Menschen für die Arbeit der Kommunalpolitik zu begeistern."

Nach dem Live-Streaming sei das Video bereits über 1000 Mal aufgerufen worden, informierte Seidelmann, der mit den Fragen und der Anzahl der Teilnehmer sehr zufrieden ist. Er versprach, dass alle weiteren Fragen per E-Mail beantwortet werden und das Video auf der Internetseite der Gemeinde abrufbar sein wird.