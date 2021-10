Neckarbischofsheim-Helmhof/Untergimpern. (fro) Sturmtief "Ignatz" hat am Donnerstag für einen Stromausfall in Helmhof und Untergimpern gesorgt. Für etwa eine Stunde blieben ab 9.58 Uhr Licht und elektronische Geräte aus. Wie Pressesprecherin Dagmar Jordan vom Stromversorger Netze BW auf RNZ-Anfrage mitteilte, war ein Baum auf die Stromleitung zwischen dem Umspannwerk in Obergimpern und der Umspannstation in Untergimpern gefallen.

Durch eine Umschaltung wurden die Haushalte in Helmhof und Untergimpern nach rund einer Stunde wieder mit Strom versorgt. Techniker der Netze BW zogen den Baum aus der Leitung, am Mittag floss der Strom wieder über die ursprüngliche Leitung. Die Freileitung wurde nicht beschädigt.

Update: Donnerstag, 21. Oktober 2021, 13.56 Uhr