In der aktuellen Wintersaison musste die Straßenmeisterei Neckarbischofsheim erst ein Mal ausrücken, nämlich nach dem nächtlichen Schneefall Mitte Dezember. Unser Bild entstand in der Ortsdurchfahrt von Epfenbach. Foto: Stefan Weindl

Neckarbischofsheim. (rnz) "Wir sehnen uns den Winter nicht unbedingt herbei, sind aber bestens gerüstet für die kommende Winterdienst-Saison", sagt Matthias Knörzer vom Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises. Die so genannte Salzhalle der Straßenmeisterei Neckarbischofsheim ist mehrere Meter hoch mit dem weißen Gold gefüllt. Von hier aus werden 384 Straßenkilometer zwischen Elsenz und Neckar im südöstlichen Rhein-Neckar-Kreis betreut.

Die Station am Stadtrand gehört zu insgesamt acht Winterdienst-Stützepunkten im Landkreis. Dort wurden in den vergangenen Wochen die Hallen aufgefüllt, sodass nun für den Winter über 7000 Tonnen Salz und 150.000 Tonnen Sole (eine Wasser-Salz-Lösung) zur Verfügung stehen. Für das Straßennetz - darunter fallen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, aber keine Autobahnen - stehen zwölf kreiseigene Winterdienstfahrzeuge (sieben Unimogs und drei Lkw sowie zwei Schmalspurschlepper) zur Verfügung. Bei Bedarf werden außerdem selbstständige Unternehmen zur Verstärkung herbeigerufen.

Die Einsätze sind im voraus generalstabsmäßig geplant. Für die "Winterdienstler" bedeuten Schnee und Glätte dann häufig kurze Nächte. Der Tag beginnt für einige nämlich schon früh morgens um 3 Uhr mit einer Kontrollfahrt nach festgesetzten Einsatzplänen. Schwerpunkt der Kontrollfahrten sind die besonders gefährlichen Straßenabschnitte, Steigungen und Strecken, auf denen Busse im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind. Im Regelfall sind die Winterdienstmannschaften bis 22 Uhr im Einsatz oder haben Alarmbereitschaft.

"Unsere Pläne sehen vor, dass bei Schnee oder Eisglätte zu Beginn des Berufsverkehrs die großen Verkehrsadern im Landkreis weitestgehend geräumt oder gestreut sind", erklärt Betriebsdienstleiter Knörzer. Dennoch bittet er um Verständnis, dass sich der Winterdienst bei extremen Witterungsverhältnissen zunächst auf die Straßen mit der höchsten Priorität wie Hauptverkehrswege, Rettungswege, Steigungen, Brücken oder Kreuzungsbereiche konzentriert. Denn auch bei größter Professionalität seien einige Wetterereignisse nur schwer vorherseh- und beherrschbar.

Aber auch für alle Verkehrsteilnehmer heißt es jetzt wieder, sich auf winterliche Straßenverhältnisse einzustellen. In der kalten Jahreszeit sollte daher besser etwas mehr Zeit eingeplant werden, um das Ziel rechtzeitig und sicher zu erreichen. "Eine vorsichtige und vorausschauende Fahrweise sollte selbstverständlich sein, genauso wie der rechtzeitige Reifenwechsel und die Anschaffung der nötigen Winterausrüstung", sagt Knörzer.

Jeder könne übrigens mithelfen, dass die Räumfahrzeuge schneller beziehungsweise problemlos vorankommen, appelliert der Chef der Straßenmeistereien im Namen seiner Winterdienst-Kollegen an alle Verkehrsteilnehmer: "Die Anwohner in den Ortsdurchfahrten werden dringend gebeten, ihre Fahrzeuge nicht am Fahrbahnrand oder Gehweg zu parken, da sonst ein Durchkommen mit den überbreiten Räumschildern nicht oder nur schwer möglich ist. Hier kann jeder mithelfen, die Arbeit der Winterdienstfahrer zu erleichtern".