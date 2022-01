Momentan werden in einigen Neckarbischofsheimer Straßen Glasfaserkabel verlegt, wie hier in der Uhlandstraße. Das scheinen wohl Betrüger ausnutzen zu wollen. Foto: Orths

Neckarbischofsheim. (fro) Dubiose Personen, die sich als Mitarbeiter des Glasfaser-Unternehmens BBV ausgeben, sind momentan in Neckarbischofsheim, Helmhof und Untergimpern unterwegs. Der Stadt sind momentan "drei bis vier" Fälle bekannt, bei denen die Personen Geld für einen Glasfaser-Hausanschluss von den Bewohnern verlangt haben, sagt Bürgermeister Thomas Seidelmann auf RNZ-Nachfrage. Deshalb warnen Stadtverwaltung und BBV auf der städtischen Homepage, im Nachrichtenblatt und auf der Facebook-Seite des Internetanbieters vor Betrügern im Zuge der Glasfaserverkabelung.

Erste Meldungen von der Stadt haben BBV-Bauprojektleiterin Marta Klawe kurz vor Weihnachten erreicht, sagt sie im Gespräch mit der RNZ. Konkret habe ein Mann, der ein großes, schwarzes Auto gefahren habe, von einem Hausbesitzer in Untergimpern Geld für den BBV-Hausanschluss verlangt. Klawe stellt klar: "Wir holen kein Geld." Mitarbeiter der BBV oder der Subunternehmer kämen nur zu den Kunden, um die Hausanschlüsse zu legen. Mitarbeiter, die ins Haus der Kunden gehen, hätten immer einen Ausweis der BBV bei sich. Bei solchen Besuchen werde mit den Eigentümern geklärt, wo der Anschluss im Haus gelegt werden kann und wo das Kabel durch das Grundstück verlaufen soll. Das werde dann protokolliert und die Kunden unterschreiben dieses Protokoll, erklärt die Bauleiterin. Später komme dann nochmal ein Arbeiter, um das Glasfaserkabel ins Leerrohr einzublasen.

In den anderen Orten im Rhein-Neckar-Kreis, in denen die BBV Glasfaser verlegt, sei es bislang noch nicht zu solchen Vorfällen gekommen, sagt Klawe. Der Polizei habe man die Vorfälle auch noch nicht gemeldet, da es bislang "nichts Konkretes" gegeben habe. "Reingefallen" ist auf die Betrüger bislang auch noch niemand. So weit Klawe weiß, klingelten die falschen BBV-Mitarbeiter auch nur bei älteren Menschen, vermutlich weil sie glauben, dort eher erfolgreich zu sein. Ein solches Vorgehen deckt sich also teilweise mit bekannten Betrugsmaschen wie dem sogenannten Enkeltrick oder Schockanrufen, bei denen gezielt ältere Menschen angegangen werden.

Dagegen tun können Stadt und BBV wenig, beide weisen aber nochmals darauf hin, dass "echte" BBV-Mitarbeiter immer einen Ausweis haben und auch nie Geld verlangen, für Hausanschlüsse oder sonstige Bauarbeiten – weder bar oder per Karte. "Guckt gerne hin", rät der Bürgermeister allen Neckarbischofsheimern, die eine Person vor der Tür stehen haben, die behauptet, von der BBV oder einem Subunternehmer zu sein. Man solle sich den Ausweis immer zeigen lassen und im Zweifel niemanden ins Haus lassen. Zudem könne man sich Aussehen und Kleidung dieser falschen Mitarbeiter merken und sich das Nummernschild notieren. Dann solle man bei der BBV oder auch der Polizei anrufen und den Vorfall dort melden.