Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Wie soll der historische Stadtkern in Zukunft aussehen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, hatte die Stadt zwei Stadtplanerinnen und Architektinnen vom Stuttgarter Stadtentwicklungsbüro „STEG“ auf die jüngste Gemeinderatssitzung eingeladen. Außerdem auf der Tagesordnung: das Losverfahren für die Bauplatzvergabe im neuen Wohngebiet „Unter dem Linsenkuchen“.

Die Gemeinde hatte die Firma engagiert, um Grundsätze für die Sanierung der Innenstand festzulegen. So soll gewährleistet sein, dass das Stadtbild einheitlich wirkt und sich neue oder sanierte Gebäude passend in die vielen denkmalgeschützten und erhaltenswerten Bauten einfügen. Insgesamt erstreckt sich das Gebiet über rund 9,4 Hektar und umfasst die Von-Hindenburg-Straße ebenso wie die Hauptstraße. Etwa 30 Prozent der Gebäude stünden hier unter Denkmalschutz. Knapp 1,2 Millionen Euro stehen für die Sanierungen bereit, davon zahlt 60 Prozent das Land, 40 Prozent muss die Stadt berappen. Das Programm läuft bis 2026.

Als Ziel listete Marion Bürkle von der „STEG“ den „Erhalt und die Verbesserung des Bestands“ auf. Darunter fallen private und kommunale Erneuerungsmaßnahmen, wie beispielsweise an der Stadtmauer oder dem Alten Rathaus. Das Interesse an dem Sanierungsprogramm bei Besitzern von denkmalgeschützten Gebäuden in dem Areal sei allerdings bisher „relativ verhalten“, sagte Bürkle. Bislang hätten nur die Besitzer von fünf Gebäuden Interesse bekundet. Ein Grund könnten die relativ hohen Investitionen sein, die ein Privatmann oder eine -frau leisten müssten, um Fördergelder zu bekommen: Erst ab einer Summe von 50.000 Euro gibt es Geld vom Land, nämlich einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent der Gesamtkosten. Wer mehr Geld investiert, kann mit höheren Zuschüssen rechnen. Das Programm gilt nur für denkmalgeschützte Gebäude mit beschädigter Fassade.

Stadtplanerin und Landschaftsarchitektin Christine Neuberger, ebenfalls „STEG“, erläuterte dem Gremium dann die Gestaltungsgrundsätze, die für Neubauten und bei Sanierungen gelten sollen. Sie empfahl, solche „Regeln“ aufzustellen, da Gemeinden, die dies nicht täten, oft von den Vorhaben der Besitzer überrascht seien und sich manche überhaupt nicht ins Stadtbild einfügen würden. Neckarbischofsheim habe ein „sehr sensibles und wichtiges Ortsbild“, Neuberger bezeichnete es sogar als „besonders und homogen“.

Insgesamt gebe es im Gebiet 29 große denkmalgeschützte Gebäude in privater Hand, zu denen 19 erhaltenswerte Gebäude hinzukommen – eine „große Anzahl“, wie Neuberger sagte. Erhaltenswerte Gebäude befinden sich in der Nähe denkmalgeschützter Gebäude und sorgen dafür, dass die geschützten Bauten gut ins Stadtbild passen.

Ein harmonisches Bild entstehe beispielsweise, wenn an den alten Gebäuden passende Fensterläden und Türrahmen angebracht und die Fassadenfarben einheitlich seien. In Neckarbischofsheim hatte Neubauer folgende „prägende Elemente“ ausgemacht: verputzte Fassaden mit Fenstereinrahmungen aus Naturstein – sogenannte Faschen –, vereinzeltes Fachwerk, eine dichte Bebauung und steile, rotbraune Satteldächer mit Dachgauben. Diese gelte es zu erhalten.

Man empfehle, keine großen Dachfenster zu verbauen und die Fassaden hell zu gestalten. Balkone oder Wintergärten sollten im Sanierungsgebiet nur auf der Hinterseite der Gebäude angebaut werden. Auch große Fensterfronten fügten sich nicht gut in das Stadtbild ein, hier sollten mehrere Fenster nebeneinander angeordnet werden. Schaufenster sollten nur im Erdgeschoss zulässig sein und gegliedert werden, sodass keine große Glasfront entstehe. Ebenso unerwünscht: große Werbebanner, die das sanierte Gebäude verdecken, glänzende Ziegel oder Fotovoltaikanlagen. Diese sollten auf Nebengebäuden angebracht werden.

Dabei betonte die Stadtplanerin allerdings, dass dies bislang nur Empfehlungen seien und man zudem eine „gewisse Flexibilität“ habe. Es gelte vor allem, die Bürger für die „versteckte Perle an Bausubstanz“, die es in Neckarbischofsheim gebe, zu sensibilisieren und den Stadtkern „aus dem Dornröschenschlaf“ zu wecken.

Für diese „weichere Form der Gestaltungsgrundsätze“, wie Bürgermeisterin Tanja Grether sagte, votierten die Gemeinderäte dann einstimmig.