Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Jetzt geht’s (endlich) los: Mit dem symbolischen Spatenstich haben Gemeinde, ausführende Baufirma und Erschließungsträger die Bauarbeiten für das Neubaugebiet "Unter dem Linsenkuchen" gestartet. "Wir geben mordsmäßig Gas", sagte Jürgen Ebert, Geschäftsführer des Bauunternehmens Hauck aus Waibstadt, das zunächst mit den Tiefbauarbeiten beginnen wird. Schon in den letzten acht Wochen habe man im Hintergrund gearbeitet und beispielsweise Material bestellt, um die grünen Äcker, die sich noch an die Flinsbacher Straße schmiegen, in ein rund 4,7 Hektar großes Wohngebiet zu verwandeln. In rund einem Jahr sollen die Bauherren dort ihre Häuser bauen können.

Zunächst muss Eberts Unternehmen für die Erschließungsarbeiten aber einen alten Kanal bei der Flinsbacher Straße entfernen, um dann mit dem Bau eines Entwässerungskanals zu beginnen. Der wird rund um die 47 Bauplätze führen und soll bei starkem Regen eine Überschwemmung verhindern. Er wird innerhalb der nächsten zwei Wochen gebaut. Neben der Entwässerung wird die Firma Hauck aber auch Ab- und Zuwasserrohre verlegen. Somit hat jedes Haus am Ende drei Anschlüsse ans Kanalnetz. "Wenn wir das bis Dezember reinbringen, ist’s gut", sagte Ebert. Dann sollen die Tiefbauarbeiten erledigt sein, vorausgesetzt es regnet nicht zu oft, was die Arbeiten verzögern könnte.

Ab März kann dann mit dem Straßenbau und gleichzeitig mit dem Verlegen der Strom- und Telekommunikationsleitungen begonnen werden. Das alles will die Firma "so schnell, schonend und erträglich wie möglich" für die Anwohner erledigen; dabei allerdings auch an Samstagen arbeiten. Im August wird laut Plan die Einfahrt der Straße "Unteres Eichtal" für ein paar Tage gesperrt werden müssen, da hier das Kanalsystem des neuen Gebiets an das Bestehende angeschlossen werden muss. Zudem wird eine neue Linksabbiegespur auf der Flinsbacher Straße angelegt, die als Zufahrt für den "Linsenkuchen" dienen wird. Hier soll auch eine Ampelanlage errichtet werden.

Bürgermeisterin Tanja Grether, sichtlich glücklich über den Baubeginn, begrüßte neben Ebert auch Dietmar Glup vom Sinsheimer Planungsbüro Sternemann und Glup, der die Stadt während des Planungsprozesses begleitet hatte. Von den 4,7 Hektar werden laut Grether 2,8 bebaut sein. Die Erschließungsarbeiten werden die Gemeinde rund 1,8 Millionen Euro kosten, die Grundstücke sollen für 220 Euro pro Quadratmeter verkauft werden. Insgesamt lässt Neckarbischofsheim sich das Baugebiet etwa fünf Millionen Euro kosten, schätzte die Bürgermeisterin. Sie verwies auf die zahlreichen Hürden, die die Gemeinde überwinden musste, angefangen bei der Ablehnung, ein Wohngebiet im Gewann "Sieben Morgen" zu erschließen. Zahlreiche Verfahren und Stellungnahmen, beispielsweise von der Naturschutzbehörde, hätten für Verzögerungen gesorgt.

Aus diesem Grund bleibt auch das Biotop, das sich auf der Baufläche befindet, erhalten. So stünden die Wohnhäuser nicht direkt an der Straße. Vor dem Biotop ist ein Spielplatz angedacht, dahinter wird eine Streuobstwiese als Ausgleichsfläche entstehen. Auch ein Sammelbecken für Starkregen wird dort gebaut.

Arno Linder, Geschäftsführer des Erschließungsträgers GkB aus Karlsruhe, dankte der Gemeinde für das Vertrauen und war sich sicher, eine "praktikable Lösung, adäquate Preise und eine gute Firma" gefunden zu haben.

Wer bekommt ein Stück vom "Linsenkuchen"? Wann die 43 Bauplätze, die der Stadt zum freien Verkauf zur Verfügung stehen, auf den Markt kommen, steht noch nicht fest. Der Gemeinderat hatte sich gegen Vergabekriterien, wie beispielsweise Ermäßigungen beim Quadratmeterpreis für Familien mit Kindern, entschieden. Sollte es mehr Interessenten als Bauplätze geben, entscheidet das Los. "Es gibt definitiv viele Bewerber", sagt die Bürgermeisterin. Schlussendlich blieb zum "Linsenkuchen" nur noch eines zu sagen: "Wir freuen uns drauf."