Neckarbischofheim. (pol/jubu/mün) In der Nacht zu Samstag verunglückte ein Polo-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Neckarbischofsheim und Adersbach. Laut Polizei hatte der Mann einen Blutalkoholwert von 0,52 Promille.

Gegen 0.15 Uhr verlor der 66-Jährige die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde vom dortigen Gelände abgewiesen und überschlug sich mehrfach. Der Polo landete auf dem Dach und schlitterte noch einige Meter über die Straße. Noch ist unklar, warum der Mann von der regennassen Fahrbahn abkam.

Der 66-Jährige konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und wurde nur leicht verletzt, so die Polizei. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung dauern an.

Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Adersbach, Rohrbach, Sinsheim und Hasselbach.