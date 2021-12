Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Die Maschinen surren, ein Mitarbeiter kontrolliert den Bogen, weiter vorne werden die fertigen Broschüren, Verpackungsetiketten oder Kartons verpackt. Bei der Druckerei Ziegler läuft’s noch – trotz Papiermangel, trotz Corona-Pandemie. Allerdings spürt das Neckarbischofsheimer Unternehmen die Waren- und Rohstoffknappheit immer deutlicher. Vertriebsleiter und Prokurist Florian Mitzenheim berichtet von turbulenten Jahren, die die Druck-Branche in Zeiten der Digitalisierung ja nicht erst seit der Pandemie und dem Papiermangel durchlebt.

"Uns hat es nicht so schlimm getroffen wie die Kollegen", sagt Mitzenheim. Dabei kommt Ziegler zugute, dass man sich schon seit einigen Jahren spezialisiert hat. Denn das "normale" Geschäft einer Druckerei stirbt immer weiter aus. Broschüren oder Prospekte und Flyer werden von den "Großen" im Internet günstiger angeboten. "Normale" Bücher werden mittlerweile fast nur noch in Osteuropa gedruckt. Viele deutsche Druckereien seien auch Pleite gegangen, weil sie zu viel zu günstig gedruckt hätten, sagt Mitzenheim. Da müsse man eben flexibel sein und sich ständig weiterentwickeln und Produkte anbieten, die nicht jeder drucken kann oder will.

So hat sich Ziegler neben dem klassischen "Premium-Druckgeschäft", wie Mitzenheim es nennt, noch zwei weitere Standbeine aufgebaut. Verpackungen wie Kartonagen sowie "Print on Demand", also individuelle Druck-Erzeugnisse in kleinem Umfang. Als Beispiel nennt der Vertriebsleiter Eintrittskarten oder Broschüren für Möbelhäuser, in die die unterschiedlichen Preise gedruckt werden. Auch Drehscheiben oder Rechenschieber aus Karton für Banken oder Versicherungen stellt die Firma her.

Und Ziegler druckt spezielle Dinge, beispielsweise Firmenzeitschriften mit einem transparenten Umschlag, Papier mit Prägung oder einem kleinen Fenster im Cover. Auch bestimmte Verpackungskartons, die früher nie jemand bedruckt hätte, kann die Firma verarbeiten. Davon könne man zwar nicht leben, aber "da kommen wir her", und das ergänze die beiden anderen Standbeine ganz gut, findet Mitzenheim. Momentan habe die Druckerei mit ihren 45 Angestellten "zum Glück ganz gut zu tun". Die Produktion von Verbandsmaterial-Verpackung sei zum Beispiel "ein Segen" für das Unternehmen. Der Trend zu mehr Digitalem wurde durch Corona noch schneller vorangetrieben, weshalb man den Fokus jetzt noch mehr auf Verpackungen oder Etiketten gestellt hat.

Seit dem Herbst spürt das Unternehmen die Papierknappheit. Die kam zum einen zustande, weil zu Beginn der Pandemie weniger Papier produziert wurde – schließlich fielen weltweit so gut wie alle Veranstaltungen aus, weshalb auch Broschüren und Werbematerial nicht benötigt wurden. Zum anderen ist die Nachfrage aber später wieder gestiegen, weil andere Produkte aufgrund der Pandemie in viel größerer Zahl produziert wurden. Mitzenheim nennt beispielhaft Verpackungen für Masken und medizinische Beipackzettel. Dieses Material fehlt jetzt an anderer Stelle.

Eine große Umstellung für die Druckerei und ihre Kunden. Früher sei man gewohnt gewesen, praktisch alles von heute auf morgen in jeder Menge zu bekommen. Momentan muss man für eine große Menge Papier, beispielsweise drei Tonnen, ein halbes Jahr Lieferzeit einplanen. Um kleine Mengen müsse man "tagelang kämpfen" und hoffen "dass irgendwo noch eine Palette steht", verdeutlicht der Vertriebsleiter. Und die Auskünfte, wo welche Menge verfügbar ist, kann sich auch in zwei Stunden schon wieder ändern.

Die meisten Kunden sind zwar überrascht, aber verstehen das, denn sie kennen die Materialknappheit ja aus ihren eigenen Branchen. Für die Bestandskunden hat man momentan aber noch genug Material auf Lager. Kürzlich konnte Ziegler einer Firma aus Mannheim aber nur 3000 der gewünschten 6000 Kataloge liefern. "So wurschtelt man sich eben durch", sagt Mitzenheim. Solche Ausfälle sind laut ihm noch selten, auch, da manche Kunden der Druckerei ihr eigenes Material liefern. Aber wie es sich im nächsten Jahr entwickelt, sei ungewiss. Und: "Preiserhöhungen können wir nicht wegdiskutieren", sagt er. Trotz allem ist der Umsatz gerade im ersten Lockdown stark eingebrochen, was Kurzarbeit in allen Firmenteilen zur Folge hatte und auch zu Entlassungen geführt hat.

Einen "Vorteil" hat eine Druckerei in solchen Zeiten allerdings: "Wir mussten in den vergangenen Jahren so viel verändern, dass es uns noch gibt, da ist man das gewohnt", erklärt Mitzenheim. Alleine eine Druckerei zu sein, die es noch gibt und noch nicht insolvent war, sei "ein Zeichen", findet er.