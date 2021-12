Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. Ben und Lion sind an diesem Vormittag gut drauf, als Bürgermeister Thomas Seidelmann die beiden Kinder im "Neckar Grill" mit vier großen Luftballon-Zahlen überrascht. Nicht selbstverständlich, denn Lion Ricoso leidet an einer seltenen Stoffwechselerkrankung, dem Lesch-Nyhan-Syndrom. Und auch Ben Heinich aus Untergimpern hat durch eine Infantile Cerebralparese (ICP) mit der Störung seines Haltungs- und Bewegungsapparates zu kämpfen. Eine goldene "2000" als Hinweis auf die Spendensumme der Neckarbischofsheimer Bürgerinnen und Bürger sieht man kurze Zeit später beim Pressefoto.

"Möglich wurde das durch eine großartige Gemeinschaftsaktion in unserem Ort, auf die ich als Bürgermeister mächtig stolz bin", beginnt Seidelmann. Die Idee zu dieser außergewöhnlichen Spendenaktion hatte Mahmud Mirza, der im November 2019 mit seiner Frau Mubar Mirza den "Neckar Grill" in der Hauptstraße eröffnete. "Kurz danach kam Corona", erzählt Ramazan Özgün, der Schwager des Ideengebers. Doch auch in dieser schwierigen Zeit konnte der Familienbetrieb auf die Bevölkerung und seine Kunden zählen. "Deswegen wollten wir zum zweijährigen Bestehen etwas an die Menschen zurückgeben." Nicht nur, dass jeder große Döner nur 99 Cent kostete, sondern dass alle Einnahmen komplett für Lion und Ben gespendet werden sollten. Beide Kinder sind auf kostspielige, aber sehr wirkungsvolle Therapien angewiesen, die von der Krankenkasse nicht bezahlt werden. "Die ganze Familie hatte mitgeholfen. Wir hatten insgesamt vier anstelle der üblichen zwei Drehspieße", erinnert sich Mubar Mirza an diesen regnerischen Sonntag im November.

"Für uns war diese Aktion eine absolute Herzensangelegenheit", sagt Özgün, der es super findet, dass die Kunden mit ihren Spenden auch ihre Verbundenheit mit besonders bedürftigen Kindern aus dem eigenen Ort betont hätten. Gerade über die sozialen Medien sei "viel gelaufen", doch der Ansturm habe dann alle Erwartungen übertroffen. "Die Warteschlange war teilweise 25 Meter lang, und wir hatten die Aktion an dem Abend noch etwas verlängert. Einige haben auch einfach nur gespendet."

Es sei ein unbeschreibliches Gemeinschaftsgefühl entstanden, das gerade in diesen Zeiten gut getan habe, sagt Seidelmann, dessen Familie die Summe spontan aufgerundet habe. Doch damit nicht genug, denn der örtliche Unternehmer Lars Hanschke, der sich immer wieder für derartige Aktionen im Ort engagiert, legte nochmals 1000 Euro drauf, sodass am Ende insgesamt 3000 Euro für Ben und Lion zusammenkamen. "Wir sind total dankbar für diese bemerkenswerte Unterstützung in solch herausfordernden Zeiten", sagen die Mütter Svenja Jochinke-Ricoso und Rebecca Heinich. Beide möchten den finanziellen Aspekt nicht in den Vordergrund stellen, denn eigentlich gehe es immer darum, den Kindern das Leben einfacher zu machen.

Dabei unterstützen aber eben genau diese Therapien, die in Deutschland von den Kassen nicht gezahlt werden. Ben genießt regelmäßig seine Zeit in der Slowakei im "Adeli Medical Center", in dem der fast immerzu freundlich lächelnde Junge ein einzigartiges und individuelles Therapieprogramm absolviert, das nachweislich helfe und für Ben immer Motivation sei. Dazu gehören die Stärkung der Muskulatur und die Koordination von Bewegungsabläufen.

Die Familie Heinich verfüge über ein "tolles soziales Umfeld". Auch der verschmitzt lächelnde Lion und seine Familie schätzen sich glücklich über ihre sozialen Kontakte. Lions Krankheit ist so selten, dass sie kaum erforscht ist, aber das komplette Leben der Familie prägt. Neben einer Reittherapie hat sich vor allem eine kostenintensive Delfintherapie bei der "Dolphin Academy Curaçao" für Lions Entwicklung als sehr positiv herausgestellt. Beide Kinder hoffen, dass sie auch zukünftig ihre wichtigen Therapien absolvieren können. Auf jeden Fall bleibt die Aktion in Neckarbischofsheim für Lion und Ben etwas ganz Besonderes.

Info: Wer für die beiden Kinder zur Unterstützung ihrer Therapien spenden möchte, kann das auf diese Konten tun: Lion Ricoso: DE67.6635.0036.3009.1614 27, Sparkasse Kraichgau; Ben Heinich: DE37.6729.1700.0029.9547 04, Volksbank Neckartal.