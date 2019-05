Von Christiane Barth

Neckarbischofsheim. Zum Glück läuft jetzt wieder alles wie geschmiert. Im wahrsten Wortsinne. Einer der beiden Motoren des alten Triebwagens, der auf der 17 Kilometer langen Schienenstrecke der Krebsbachtalbahn vom nördlichen Kraichgau bis zum kleinen Odenwald zwischen dem Startpunkt Neckarbischofsheim-Nord über Helmhof, Untergimpern, Obergimpern, Siegelsbach und Hüffenhardt hin und her pendelt, war im letzten Jahr defekt. "Den zu reparieren, das war eine größere Aktion, weil sich ein Zylinder festgefressen hat", erinnert sich Hans-Joachim Vogt, Vorsitzender des Fördervereins. Die Saison beginnt morgen, zum Feiertag.

Doch bereits bei der kollektiven Eiersuche am Ostermontag erfreute sich das Touristikbähnle großen Zuspruchs. "So viele Kinder wie dieses Mal waren noch nie dabei", stellte Vogt fest. 193 Gäste beförderte der Schienenbus am Osterfeiertag, 50 mehr als im Vorjahr: "Damit hatten wir schon mal einen guten Start." Jetzt, zur zehnten Fahrsaison, erhoffen sich die Betreiber, die Fahrgastzahlen, die stets zwischen 4000 und 5000 pendeln, weiterhin konstant zu halten, wenn nicht sogar zu toppen. Zwar seien es zu Beginn des Fahrbetriebs mehr gewesen, doch sei das Level in den vergangenen Jahren gut zu halten gewesen. "Wenn wir im zehnten Jahr diese Zahlen stabilisieren können, dann dürfen wir darauf ruhig stolz sein", findet Vogt.

Darüber hinaus sollen ein paar neue Ideen dem Angebot entlang der Schiene zusätzliche Attraktivität verleihen, etwa speziell ausgewiesene Wandertage, die dann Hans-Joachim Vogt persönlich begleitet. Ohnehin machen Wandergruppen einen großen Teil des Klientels aus. Das Lokschuppenfest am 8. September in Hüffenhardt mit Musik und Bewirtung verspricht abermals eine zünftige Zeitreise zu werden.

Um Schienenbummler abseits der Hochgeschwindigkeitsstrecken und des regulären Pendelverkehrs per S-Bahn in den Roten Flitzer, eine historische Schienenbusgarnitur aus den 1950er und 1960er Jahren, zu bekommen, wird auch mit Ausdauer die Werbetrommel gerührt: Der Verein ist wieder beim Maimarkt Mannheim dabei und an mehreren Ständen vertreten: Bei der Touristikgemeinschaft Odenwald und bei der Arbeitsgemeinschaft der Museumsbahnen. "Mannheim ist über die S 51 unser Haupteinzugsgebiet", erklärt Vogt.

In die Instandhaltung muss freilich beständig investiert werden. So hat die ENAG (Erms-Neckar-Bahn AG), die Eigentümerin der Strecke, Anfang des Jahres ein Gleissegment in Siegelsbach zwischen dem Wald und der ersten Weiche am Bahnhof ausgetauscht - eine Problemstelle, die in der Hitze des vergangenen Sommers den Schienenverkehr teilweise lahmlegte. Die alten Holzschwellen wurden nun durch Betonschwellen ersetzt, dadurch soll ein stabilerer Unterbau garantiert werden. "Wir hoffen, dass die Reparatur so erfolgreich war, dass die Hitze der Schienenstrecke jetzt nichts mehr anhaben kann", sagt Hans-Joachim Vogt. Die eine oder andere Schwachstelle, die nur langsam befahren werden könne, gebe es zwar immer noch, "aber alles auf einmal kann man halt nicht reparieren". Der Fahrbetrieb unter dem Dach des Fördervereins Schienenbus Kornwestheim, dem Besitzer des "Roten Flitzers", wird von ehrenamtlichen Zugbegleitern des Fördervereins Krebsbachtalbahn unterstützt. Interessant sei auch die anstehende Aktionärsversammlung der ENAG, die dieses Jahr in der Neckarbischofsheimer Zehntscheune stattfindet: am Samstag, 25. Mai, ab 12.15 Uhr.

Gut zu wissen: Als ein Seitenarm der Bahnstrecke Heidelberg-Würzburg wurde die Strecke 1902 gebaut. Nachdem die S-Bahn 2009 an den Start ging, wurde sie für den regulären Schienenverkehr stillgelegt. Seit 2010 ist sie von Mai bis Oktober eine gern genutzte Fahrt in die Vergangenheit, bei der es nicht auf Schnelligkeit ankommt. Viele Wander- und Radwege liegen entlang der Bahnstrecke, wie etwa vom Haltepunkt Hüffenhardt durch das Fünfmühlental nach Siegelsbach, oder von Siegelsbach zur alten Stauferstadt Bad Wimpfen. Fahrplan unter www.krebsbachtal-bahn.de