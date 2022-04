Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Was tun, wenn aus Freunden plötzlich Feinde werden? Ganz so extrem ist es natürlich nicht, aber die Stadt und der ehemalige Bürgermeister Günter Burkhardt haben sich schon so ihre Gedanken gemacht, was jetzt aus der Städtepartnerschaft mit dem russischen Pereslawl-Salesski geschieht, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat. "Ein sehr schwieriges Thema", an dem sich auch die Geister scheiden, fasst Bürgermeister Thomas Seidelmann zusammen. Außerdem steht in diesem Jahr das 30. Jubiläum der Freundschaft beider Städte an.

Gefeiert werden wird es jetzt allerdings nicht, sagt der Bürgermeister: "In dem Moment ist das für mich nicht möglich." Die Partnerschaft aber ganz aufkündigen will Seidelmann auch nicht. Zwar habe der ukrainische Botschafter in Deutschland in einem Schreiben an alle Städte, die eine Partnerschaft mit russischen Gemeinden haben, gefordert, diese Partnerschaften zu beenden. Das hält Seidelmann aber für den falschen Weg. "Es gibt so viele wundervolle Menschen in Russland", da wolle er "die Tür nicht endgültig zuschlagen".

"Ich nehme niemanden in Generalverdacht", sagt er dazu. Außerdem habe man ja eine Partnerschaft mit der Stadt und nicht mit Putin. Seidelmann glaubt, dass eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Pereslawl-Salesski gegen den Krieg und gegen Putin ist. Auch habe man "so viel gemeinsame Geschichte", da sei es "schade, das alles einzustampfen".

Alles einstampfen will auch Günter Burkhardt nicht. Er hat selbst enge Freunde in Pereslawl-Salesski und die Partnerschaft mit großem Engagement etabliert und vorangetrieben. Dafür wurde er damals sogar auf den Neujahrsempfang des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker eingeladen, weil er sich so um die deutsch-russische Freundschaft bemüht hat. Er steht täglich in Kontakt mit Menschen aus Russland, die er oft besucht hat und die auch schon bei ihm zu Gast waren. Obwohl die offizielle Seite der Partnerschaft seit einigen Jahres etwas eingeschlafen ist, führt er sie im Privaten fort. Zuletzt war er 2019 in Russland.

Von den drei Leuten, mit denen er regelmäßig spricht, seien zwei pro Putin und eine eher gegen den Präsidenten beziehungsweise gegen den Krieg. Diejenigen, die den Krieg richtig finden, sprechen von der Befreiung des Donbass. Als Burkhardt dagegen argumentiert und gefragt hat, wie die Frau, die bei der Stadt arbeitet, denn ihre Arbeit ohne die Unterstützung aus Deutschland weiter machen will, habe er nichts mehr von ihr gehört. Die deutsch-russische Gesellschaft Kraichgau (DRGK) unterstützt die Stadt seit Jahren auch finanziell, da sei "ganz schön viel Geld geflossen", sagt Burkhardt. Das geht aufgrund des Ausschlusses von Russland aus dem SWIFT-System jetzt aber sowieso nicht mehr. Dennoch bereut Burkhardt nichts von dem, was er all die Jahre geleistet hat.

Und auch seine Dolmetscherin, mit der er seit 30 Jahren zusammenarbeitet, habe ihm russische Propaganda-Videos geschickt. Sie sei zwar gegen den Krieg, rede aber auch davon, dass die Ukraine "auch nicht ganz sauber sei" und dass Putin die Menschen im Donbass "befreit" habe. Außerdem: "Die Leute dort sind nicht so, dass sie was gegen Putin sagen – die kennen und hören da nichts anderes", sagt Burkhardt.

Seidelmann gibt unumwunden zu, dass die Partnerschaft seit einigen Jahren sowieso etwas eingeschlafen ist. Zwar existieren private Kontakte nach Russland, von offizieller Seite herrschte aber seit rund 16 Jahren fast totale Funkstille. Seit Kriegsbeginn hat Seidelmann aber mit dem Bürgermeister der russischen Stadt gesprochen, bei dem Gespräch habe er aber eine "sehr große Vorsicht in seinen Worten gespürt". Er habe das Gefühl gehabt, "der darf nichts sagen". Ob das daran liegt, dass der Bürgermeister für den Krieg und Putin ist, das aber vor Seidelmann nicht sagen wollte, oder ob er Repressionen vonseiten der Regierung fürchtet, sollte seine Ablehnung des Krieges bekannt werden, kann Seidelmann nicht sagen. Auf jeden Fall habe der russische Bürgermeister "einsilbig" auf die meisten Fragen geantwortet, und ein nicht allzu gut sprechender Russisch-Englisch-Dolmetscher habe das Gespräch auch nicht einfacher gemacht. Am Ende habe man sich darauf verständigt, das Thema Städtepartnerschaft erstmal ruhen zu lassen. Im losen Kontakt will man aber bleiben, vor allem weil sich Seidelmann vor Kriegsbeginn sowieso eine Intensivierung der Partnerschaft, auch mit der französischen Stadt La Chapelle-Saint-Luc gewünscht hat.

Vielleicht, hofft Seidelmann, kann man das Jubiläum ja nachholen: "Wenn der Tag kommt, an dem die Welt wieder ein kleines bisschen normaler läuft." Burkhardt glaubt, dass es nie mehr so wie früher sein wird – ob er überhaupt nochmal ein Visum für Russland bekommt oder seine russischen Freunde in Deutschland empfangen kann, weiß er nicht. Er glaubt aber auch, dass es den Krieg nie gegeben hätte, wenn es viel mehr solcher Partnerschaften wie die zwischen Neckarbischofsheim und Pereslawl-Salesski gegeben hätte. Alle Russen, die er kennt, die Deutschland besucht haben, würden danach anders denken. "Zumindest das hat die Partnerschaft bewirkt", auch, wenn Putin das "jetzt alles kaputtgemacht hat". "Aber aufgeben werde ich nicht", sagt Burkhardt trotzig.