Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. Die konkreten Zahlen des Haushaltsplanentwurfs hatte Kämmerin Marion Adams bereits in der Februar-Sitzung des Gemeinderats vorgestellt. Nun folgte bei der jüngsten Sitzung des Gremiums die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 inklusive mittelfristiger Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025.

Zuvor gab Bürgermeister Thomas Seidelmann seinen ganz persönlichen Einblick auf das Zahlenwerk, das er als "guten Haushalt" bezeichnete, der aber "Unberechenbarkeiten" wie Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und den daraus folgenden Flüchtlingsströmen "ausgesetzt" sei. Das Zitat "Die Gemeinden sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der Wirklichkeit sind" passe mehr denn je in die aktuelle Situation der Kommunen, von denen viel abverlangt werde. Er wünsche sich in vielen Bereichen, aber gerade im Umgang mit den Flüchtlingen, "mehr Augenmaß und weniger Vorschriften", um Entscheidungen zu beschleunigen oder schneller zu helfen.

Zwar ging Seidelmann nicht konkret auf die Haushaltszahlen ein, aber er äußerte sich zu verschiedenen Maßnahmen. "Für den sechsgruppigen Kindergarten benötigen wir mit allen Protagonisten gute Gespräche, um die beste Lösung für Neckarbischofsheim zu erhalten." Weitere vier Gruppen werden notwendig sein, sodass man auch über verschiedene Träger sprechen müsse. Sorgen bereiten ihm die Energiekosten des Schulzentrums. "Wir sind stolz auf die Bildungsstätte, in die wir viel investieren. Aber der hohe Heizölverbrauch ist unter anderem durch nicht bedarfsgerechte Planung entstanden", meinte Seidelmann selbstkritisch. Laut eines Experten würde es zwei Jahre dauern, um von den fossilen Energieträgern wegzukommen. "Nicht nur deswegen wird ein Nachhaltigkeits-Check zukünftig bei großen Projekten ein wichtiges Instrument werden."

Man müsse auch im Gemeindeverwaltungsverband Waibstadt (GVV), der "sehr, sehr rudimentär" agieren würde, die Möglichkeit von gemeinsamen Potenzialen überlegen und "Ortsgrenzen überwinden". Gemeinsame Beschaffungen, vielleicht sogar Teile von Verwaltungen synchronisieren oder gemeinsame Bauhofmaschinen und Mehrzweckhallen nutzen, zählte Seidelmann als Überlegungen für Kooperationsmöglichkeiten für die Zukunft auf. "Warum sollte ein Jugendturnier des TSV Neckarbischofsheim nicht in der Schwarzbachhalle stattfinden können?" Auch beim örtlichen Bauhof plane man vermehrt "schonend" mit dem "grünen Daumen unterwegs zu sein und nicht mehr so maschinenlastig".

Zu den Gewerbesteuern, die noch nicht das hohe Niveau von 2018 erreicht hätten, meinte er: "Wir sind kein Walldorf und haben auch keine großen Gewerbeflächen. Dafür besitzen wir kleine Parzellen." Keine neuen Kredite und die Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung seien gute Voraussetzungen, um "mit bürgerschaftlichem Engagement" bevorstehende Vorhaben zu bewältigen. Sein Dank ging an das Rathausteam und den Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit.

Dem Dank schlossen sich Hans Peter Jelinek (FW/SPD/UW) und Stefan Rödler (Aktive Liste) an, die stellvertretend für ihre Fraktionen ihre "Gedanken" zum Haushalt zum Ausdruck brachten. "Die Kommune hat nicht wirklich unter Corona gelitten", meinte Jelinek, der aber "Einschränkungen" einräumte. Auch er zählte nochmals wichtige Maßnahmen auf, vergaß aber auch das "Visionäre" nicht. Radweg Untergimpern/Obergimpern, Bahnanschluss, Ärztehaus oder die Maßnahme Zehntscheune zählt er dazu. "Die Attraktivität unserer Gemeinde sollte dauerhaft aufrecht erhalten bleiben." Und trotz Digitalisierung, die im Rathaus und im Stadtrat Einzug gehalten habe, werde dadurch keine Straße besser und kein Euro verdopple sich. "Sachverstand und konstruktive Debatten sind weiter von Bedeutung."

Die wichtigen Themen der Zeit benötigen ihren Platz, sagte Rödler, der Ökologie und Verkehrskonzepte nannte. Sein Fazit: "Wir können das besser." Für ihn sei die Frage, wie man den Motor am Laufen lassen könnte. "Das Potenzial einzelner Personen für das Gemeinsame nutzen", lautete eine Idee. Kritisch stellte er die Frage bezüglich der Energiekosten am ASG: "Reicht es, stolz zu sein, um hohe Investitionen zu rechtfertigen?" Auch die Sanierung alter Gebäude müsse hinterfragt werden, sagte Rödler in Bezug auf das alte Rathaus. Seine Fraktion wünsche sich "keine unzeitgemäßen Investitionen in Projekte, die auf lange Sicht belasten." Nach der Verlesung der Zahlen, unter anderem mit dem positiven Betrag aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 91.400 Euro, verabschiedete der Gemeinderat einstimmig den neuen Haushalt 2022.